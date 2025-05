Oleiros le da 48 horas a la Iglesia para que tire un muro

48 horas. Es el plazo que el Ayuntamiento de Oleiros ha dado al Arzobispado para que tire un muro "con serio risco de derrubamento sobre a beirarrúa na rúa Dolores Ibárruri". De no actuar, y "ante a gravidade da situación acreditada polos informes técnicos" será el Ayuntamiento el que proceda a hacerlo y a pasarle los gastos a la Iglesias, señalan fuentes municipales.

Desde el Gobierno local que dirige Ángel García Seoane explican que en la misma propiedad eclesiástica, en este caso en el tramo existente en la rúa do Mar de Santa Cruz, hay también un muro en una situación similar. Del mismo modo se le ha otorgado un plazo de 48 horas al Arzobispado para que proceda a la demolición "unha vez exista o pertinente permiso de Patrimonio. De non facelo, tamén se acometerá a execución subsidiaria por parte do Concello".

Además, el Ejecutivo oleirense asegura que la Iglesia tendrá que asumir los gastos derivados del vallado de la zona que efectuó el Ayuntamiento "por precaución". Así, aseguran que además de suponer un peligro para los vecinos, se está "impedindo o tránsito de peóns e invalidando numerosas prazas de aparcamento".