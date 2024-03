Retiran los restos del muro de la Vía Ártabra que se desplomó en Iñás

Una brigada integrada por un palista y un camionero fueron los encargados ayer de iniciar los trabajos de retirada de los restos del muro de granito del enlace de la Vía Ártabra con la N-VI que el pasado lunes, a primera hora de la mañana, se desplomó sobre un terreno aledaño al que ocupa la empresa de jardinería Jardiland en el polígono de la parroquia oleirense de Iñás. Para llevar a cabo las obras se estableció un dispositivo especial de tráfico que se centra en el corte de un carril del mencionado enlace en sentido A Coruña. Además, se mantiene, en principio durante tres semanas, restringida la circulación en el ramal de incorporación de la vía de alta capacidad a la nacional. Esto motiva que los vehículos procedentes de la Ártabra están obligados a incorporarse en dirección a Betanzos hasta el primer cambio de sentido, ubicado en Espíritu Santo, a 1,4 kilómetros de distancia.



Cabe recordar que el Gobierno autonómico ya informó el lunes que la estructura se desplomó tras colapsar a causa de las intensas lluvias y la posterior acumulación de agua. Los técnicos de la Axencia Galega de Infraestruturas (AXI) estima que la reconstrucción de la estructura no finalice en un plazo de 20 días. Fueron precisamente estos trabajadores los que detectaron la deformación en el muro de contención y ya llevaban trabajando en la zona dos días. Según fuentes de la Xunta, se encontraba señalizado y acotado para que los vehículos no circulasen cerca de la zona siniestrada.



Gestión del accidente



Por su parte, el alcalde de Oleiros, Ángel García Seoane, insistió en sus críticas al Gobierno autonómico tanto por la gestión del accidente como por las deficiencias que, según el mandatario local, presenta la infraestructura viaria que entró en funcionamiento a mediados del año pasado.



“É incrible que unha obra que se acaba de facer se desplome desta maneira. O de que na vía Ártabra todo é malo, xa non vale, é peor aínda. O señor Rueda vai ter que cambiar esta conselleira polo ben de Galicia”, manifestó de nuevo el alcalde, que asegura no comprender como es posible que se derrumbe una estructura construida recientemente. Al mismo tiempo se mostró aliviado porque el siniestro no causase daños personales.