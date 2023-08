Oleiros apremia a la Xunta a tomar medidas ante la proliferación de jabalíes en los núcleos urbanos

En Bastiagueiro, Perillo, Santa Cristina... Hasta en medio de un concierto en el centro de Santa Cruz. Los jabalíes se acercan a diario al casco urbano oleirense y eso, para el alcalde del municipio, supone un riesgo enorme para cualquier ciudadano, por lo que urge medidas a Medio Ambiente.

“A Xunta está a desatender gravemente as súas obrigas coa cidadanía ante o grave risco para a seguridade cidadá que provoca a continua presenza de xabaríns en zonas urbanas”, indicó el regidor, que insiste en que “malia as continúas reclamacións por parte do Concello de Oleiros reclamando batidas e xaulas para poñer fin á situación, a consellería fai caso omiso”, señaló García Seoane.



En su opinión, “ademais dos riscos para a integridade física das persoas, son cuantiosos os estragos provocados polos porcos bravos en parques e zonas verdes públicas, así como en propiedades privadas”, como también son numerosos “os accidentes de tráfico, especialmente perigosos na Vía Ártabra”, comentó Seoane.



“Onte –expuso el mandatario– no centro de Santa Cruz, en pleno concerto de Alfaroleiros, ante unhas 300 persoas, había tres exemplares, e a xente dicíame: Vostede non fai nada alcalde? Eu non podo facer nada porque as competencias son exclusivas da Xunta”.



García Seoane cuestiona la actitud del Gobierno de Rueda y sugiere que “igual están tensando a corda para que eu faga o que non me permite a lei e así sacarme de alcalde utilizando a xustiza”, al tiempo que comentó que “xa que parece que lles gustan tanto, a ver se conseguimos un e llo deixamos alí en Santiago, para que o poñan de mascota”.