El gato atrapado en un árbol en Xardín de Nós es rescatado por una empresa de Pontevedra

El gato Coco, que llevaba cuatro días atrapado en un árbol de la urbanización Xardín de Nós, en Oleiros, fue ayer rescatado por una empresa privada de Pontevedra, después de que los vecinos no consiguiesen la atención de los servicios municipales de emergencias.





Javier Rego afirmaba que el animal “estaba desesperado” y lloraba al no poder bajar del árbol. “Es un gato que estaba abandonado y cogimos de pequeñito, lo vacunamos y está castrado pero anda por diferentes zonas. Hace varios días no vino a comer y nos extrañó y un vecino nos dijo poco después que escuchaba maullar a un gato en un árbol. Comprobamos que era él pero nos era imposible cogerlo, ni con una escalera. Llamamos a Policía Local de Oleiros, Ayuntamiento, 112 y Bomberos, pero nos dijeron que no pueden movilizar ninguna unidad”, dice Rego, quien aseguraba que el gato estaba “a más de 15 metros”.





Gran altura

La altura a la que se encontraba Coco hizo necesaria la presencia de una empresa dedicada a la tala de árboles de grandes dimensiones, que fue avisada por los propios vecinos. Dos operarios realizaron las tareas necesarias en la mañana de ayer y el animal pudo ser salvado.





Rego agradece la colaboración de aquellos que se interesaron por el felino.