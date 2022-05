Cine, contacontos e música para o Día das Letras en Oleiros

Oleiros organiza diversas actividades culturais para conmemorar o Día das Letras Galegas. A axenda abrirá mañá, ás 20.30 horas, coa proxección da cinta “Sofía Casanova: a obreira do pensamento” no Auditorio da Fábrica. O sábado, en As Torres de Santa Cruz, celebrarase a Festa dá Lingua, dirixida a nenos de 2 a 6 anos.





Así, ás 12.30 horas estará Lydia Botana con Contos Musicados; ás 17.00 horas continuará Paparroibo con Varietés do animalario e ás 18.30 horas Mamá Cabra e Bellón e Maceiras, que presentarán Música das Buguinas.





Ademais, a partir desta tarde haberá unha ampla programación de contacontos para maiores de 6 anos nas bibliotecas municipais.