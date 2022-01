El ANPA del IES María Casares de Oleiros convoca una protesta para exigir personal de Pedagogía Terapéutica

El ANPA Os Pazos, del IES María Casares, convoca una concentración para denunciar la negativa de la Xunta a dotar de más profesorado de Pedagogía Terapéutica, necesario para atender las necesidades del alumnado de este centro de enseñanza de Oleiros.





El acto será el lunes 17 de enero a las 18.10 horas (a la salida de las clases de la tarde) delante de las instalaciones educativas, en la avenida de Che Guevara.





La asociación advierte de que ”este curso produciuse unha redución do profesorado especialista en Pedagoxía Terapéutica (PT) que afecta á grande maioría dos colexios galegos e, nomeadamente, ao noso instituto” e insiste en que su demanda “fundaméntase na necesidade de contar con profesorado especialista na atención do alumnado con necesidades educativas especiais (NEE) e con necesidade de apoio educativo (NAE)”, teniendo en cuenta que en el IES María Casares, de 587 alumnos, 10 requieren atenció por NEE y 24 pir diferentes NAE.





“Falamos –continuaron– só daquelas situacións valoradas e diagnosticadas, pois somos conscientes de que hai máis que non o están, entre outros motivos, pola falta de recursos para facelo”, aspostilla el ANPA Os Pazos. “Todos os nenos e as nenas teñen dereito a asistir ao centro e recibir a atención individualizada que precisan; tamén, que aqueles que teñen a fortuna de non precisar ningún apoio ou medida específica, non vexan a súa atención reducida pola necesidade de quen si o ten”, expone la asociación del IES María Casares.





En noviembre remitieron un escrito a Educación, pero “non tivemos ningún tipo de resposta”, sin bien la dirección “si que recibiu unha resposta formal na que confirmaba que neste curso non se vai incrementar”.