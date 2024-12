O alumnado da Escola Municipal de Música marabilla con dous espectáculos de primeiro nivel

O auditorio Gabriel García Márquez de Mera acolleu esta fin de semana dúas inconmensurables actuacións das distintas agrupacións da Escola Municipal de Música de Oleiros. Big Band, Orquestra e coros ensamblaron pezas dunha delicadeza extrema no que se denominou The beat of swing music, que contou ademais cunha espectacular posta en escena. O día seguinte, a Banda municipal tamén brillou cunha magnífica versión musicalizada de Mago de Oz.



O Goberno municipal realiza unha forte aposta pola cultura con esta escola e con moitas outras iniciativas. A formación artística, especialmente na infancia e na xuventude, é un inmellorable complemento ao ensino académico para acadar un maior enriquecemento persoal e intelectual