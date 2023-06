El alcalde de Oleiros solicita la colaboración de los vecinos para evitar que se okupen más viviendas

No supone la solución a la problemática de las okupaciones pero al menos supondrá un obstáculo para que se lleven a cabo más, al menos, en el ayuntamiento de Oleiros. El alcalde, Ángel García Seoane, solicita a los vecinos que colaboren, llamando a la Policía Local o alertando por vía telemática al propio Ayuntamiento, cuando vean a alguien desconocido merodeando por los alrededores de una vivienda vacía.



“É fácil ver cando alguén anda merodeando. Esta xente non o fai nun día solo. Pasan varios dando voltas para comprobar se alguén vive nela. Hai que evitar que as casas caian nas mans de mafias organizadas que despois chantaxean os propietarios. Que, por certo, vense indefensos ante unha lexislación que non os protexe”, dijo el regidor ayer, en su habitual intervención radiofónicas de los lunes en la emisora local de la Cadena Cope.



Antecedentes



Las declaraciones de García Seoane, que recordó que el Ayuntamiento ya intervino en tres desalojos de okupas, el último el pasado mes de septiembre, tienen lugar después de que el viernes, día 2, se hiciese público que la Guardia Civil detuvo a un hombre acusado de extorsionar a dueños de chalés.



Según fuentes policiales, el arrestado se colaba en viviendas de Oleiros y solo lo abandonaba si los dueños pagaban. Hasta el momento se le acusa de haber actuado en una casa de la avenida de Che Guevara, en Bastiagueiro, donde el propietario le habría pagado 2.500 euros para irse. Luego en otra casa de la urbanización O Pinar, en San Pedro de Nós, aunque en este caso no consiguió hacerse con un botín económico. Su última actuación fue en Perillo donde logró un ‘rescate’ de tres mil euros tras instalarse en una casa vacía.



El ‘modus operandi’ de este individuo ya había sido denunciado también por el regidor oleirense cuando se produjo la última okupación en el municipio. Y todo apunta que fue también el protagonista de ese episodio que se produjo en septiembre.