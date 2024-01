El alcalde de Oleiros insulta a un concejal del PSOE: "Me cago en la madre que te parió, hijo de puta"

El alcalde del Ayuntamiento de Oleiros, Ángel García Seoane, de Alternativa dos Veciños, insultó al edil socialista Jesús Fernández durante el Pleno municipal celebrado este martes, día 23. "Me cago en la madre que te parió, hijo de puta, cerdo que eres un cerdo", le espetó.



Los hechos ocurrieron durante una moción del PSOE para la gestión de terrenos públicos en Oleiros. En la misma, Fernández aludió a las pujas de parcelas públicas que había hecho la esposa del regidor. "Lo que no pasa en otros ayuntamientos, en ningún ayuntamiento socialista, es que la mujer del alcalde compre parcelas municipales", destacó.



En ese momento, García Seoane se dirigió al edil entre insultos. "Me cago en la madre que te parió, hijo de puta, hijo de puta, cerdo que eres un cerdo", dijo.



A continuación, hizo referencia al historial político de Fernández. "A este elemento lo echaron de A Coruña por la especulación que hizo", explicó, "dándole obras a empresas ilegales, que no tenían derecho a coger las obras".



"Impresentable, cerdo, cerdo miserable", añadió el alcalde, entre gritos de algunos miembros de la corporación municipal.

"Manda carajo lo que hay que soportar, a estos ególatras de mierda, vaya sinvergüencería", concluyó García Seoane, en alusión a los ediles del PSOE en el Ayuntamiento de Oleiros.

Por su parte, desde la formación que lidera García Seoane, aseguraron este miércoles que fue "la provocación constante de los concejales del PSOE al alcalde" la que dio como resultado al altercado verbal. Así, afirman que la repuesta del alcalde llegó después de que el socialista mencionase a la esposa del alcalde. “O odio cara a min é tal que no pleno de onte levamos unha proposta para mellorar o consultorio médico de Mera, no que traballa como médico a portavoz do PSOE, converténdoo nun auténtico Centro de Saúde. Para asombro de todos, non apoiou a proposta e incluso defendeu á Xunta de Galicia. Iso é o que lle importan os problemas da veciñanza”, explica García Seoane. “Estes concelleiros levan 2 días en Oleiros, e eu 44 anos gobernando, todo o mundo me coñece", certifica.