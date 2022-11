Pacto en las cuentas

El Gobierno local y la Marea acuerdan modificar 6,5 millones del presupuesto, cuya partida más grande se la lleva la Ciudad de las TIC, mientras que el Club del Mar recibe 90.000 euros.

El océano invadió ayer el Paseo Marítimo como hacía mucho tiempo que no ocurría. El temporal de alerta naranja no era especialmente grave, y el pronóstico alertaba de olas de cinco metros como las de días anteriores, en los que no se había registrado ninguna incidencia en el mar. Pero esta vez fue diferente. Tanto de madrugada, pasadas las tres, como por la tarde, doce horas más tarde, las olas saltaron la protección de la duna y obligaron a cortar al tráfico por el Paseo Marítimo, a la altura de la coraza.

Prisión sin fianza para los tres detenidos por el crimen de Os Mallos; La caída de cascotes en la calle Olmos pone en riesgo los murales de Urbano Lugrís; El encendido de las luces de Navidad en la ciudad será la primera semana de diciembre; La UDC participa en la creación de un instrumento para mejorar la vida de personas dependientes; El libro ‘La máquina de la eternidad’ de José María Paz Gago, hace un retrato de la figura del cineasta José Sellier, su influencia y su entorno; El PP arteixán aprueba en solitario un presupuesto de casi 70 millones de euros, y el Gobierno de Sada aprueba su nueva estructura, con tres dedicaciones exclusivas y cuatro parciales. La alcaldesa María Nogareda mantiene el salario que percibía como edil, el mismo que tendrán María Pardo y Soraya Salorio.

El fiscal y la acusación insisten en pedir 15 años para El Chiclé por agresión sexual; la Xunta ayudará a pagar la mitad del alquiler a familias vulnerables; un gerente del Adif cree que Garzón circuló “fuera de la realidad”; El Gobierno se garantiza la aprobación de los presupuestos tras los pactos con EH Bildu y PDeCAT; Rusia admite que martillea la infraestructura ucraniana para doblegar a Kiev, La ratio en Atención Primaria es de medio enfermero y 0,8 médicos por mil habitantes; El Poder Judicial se compromete a votar los dos candidatos al Constitucional el 22 de diciembre.

En el Mundial de Qatar, destacar que Cristiano Ronaldo se convirtió en el primer jugador que marca en cinco Copas del Mundo y lo pudo celebrar gracias a un tanto de Joao Felix y otro de Rafael Leao que preservaron los puntos ante Ghana (3-2). Brasil venció a Serbia (2-0) y Uruguay y Corea del Sur empataron(0-0).

