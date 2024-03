La reurbanización del barrio de A Sardiñeira deja de lado el problema de aparcamiento en la zona, ya que la intermodal contará con 220 plazas más de las previstas, pero su modelo de gestión se desconoce todavía y falta por definir. Mientras tanto, el líder popular en María Pita, Miguel Lorenzo, advierte de que al no aprobarse los Presupuestos del Estado retrasarán las inversiones previstas para la ciudad. Todo se lo contamos en un amplio reportaje.

Que sepan que' Héroes y dioses del barroco italiano' toman la Fundación Barrié los próximos cuatro meses, una exposición única y que nos dejará indiferentes; La ley antitabaco vuelve a enfrentar al sector hostelero con el Gobierno, al que acusa de abrir un debate innecesario, ya que entienden que "en las terrazas el que quiere fumar lo seguirá haciendo" y que no están para ser 'policías'. Que sepan que los vecinos de Matogrande temen un colapso por las futuras obras de Lavedra; Patiño renuncia a su puesto en el Pleno y reclama las nóminas que no llegó a cobrar como alcalde; En Galicia el PSdeG evita las primarias al ser Besteiro el único candidato a liderar el partido.

Mientras a nivel nacional sigue la 'juerga' y a lo loco; Feijóo cree que Pedro Sánchez acabará cayendo con todo su equipo. Y la verdad es que es el no va más. Por partes, el Congreso aprueba la ley de amnistía y Junts ya habla de una futura autodeterminación; pero ahí no queda la cosa, una ministra facilita datos personales de un contribuyente a la prensa amiga y Sumar mira para otro lado al dejar al Gobierno colgado en acciones pactadas. Así que la batalla con las elecciones el 12 de mayo en Cataluña dará muchas risas, porque ya imaginamos a Tezanos 'cocinando' los datos de futuros resultados que no tendrán desperdicio, ya que no para de manipular. Lo hizo en Galicia y todavía sigue al frente del CIS. Para llorar.

