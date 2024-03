Lo confieso, soy culpable. No tengo defensa alguna, soy culpable de ilusionarme cada vez que ponemos un proyecto en marcha en Editorial La Capital, pero a mi favor diré públicamente que ese sentimiento lo siento por culpa de todos mis compañeros que hicieron realidad 'Tras la mesa del jefe', una serie de entrevistas que iniciamos hoy en la web de El Ideal Gallego y que inauguramos conversando con Antonio Fontenla Ramil, uno de los personajes que han ayudado a construir nuestra ciudad, que hoy mira al mar. Fue una charla amena, cercana, de esas en las que te sientes cómodo y hablas de todo un poco, de lo cercano. Todo es empezar.

De lo que no me siento culpable es del patinazo, no el de Lucas Pérez a la hora de lanzar el penalti y mandar el balón a las nubes (¡qué mala suerte!), sino del empate del Depor ante el Sabadell (1-1) en Riazor y sufrir así un frenazo en la buena marcha en la competición liguera. Hay que seguir con confianza, que lo bueno está por llegar. Como deportivista, me duele que Óscar Cano se llevase un punto de Riazor.

Hoy El Ideal Gallego llega cargado de mucho contenido, porque además de la información más cercana se encontrarán con un ejemplar de 88 páginas con mucho que leer, porque además de La Galería también tienen un especial sobre Celebraciones, pero no les quiero desvelar mucho más que eso. Al final de estas líneas tienen parte de las noticias más importantes de lo sucedido. Pero como siempre les digo, además de leer su periódico pueden seguir la actualidad de la jornada a través de nuestra web y de las redes sociales.

Que disfruten del domingo con un buen café y de una buena lectura.