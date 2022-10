Un esqueleto menos, decenas de viviendas más

La crisis de 2008, de la que a algunos sectores les ha costado especialmente recuperarse, dejó en la ciudad recordatorios tan llamativos como los esqueletos de varios edificios que el estallido de la burbuja inmobiliaria dejó a medio construir. La Sagrada Familia podría deshacerse en breve del último que quedaba en el barrio, toda vez que una empresa ha solicitado la licencia de obra para seguir adelante con la construcción de las viviendas.

¡Buenos días, madrugadores!

Cara y cruz en cuestiones urbanísticas, con la esperanza de los vecinos de la Sagrada Familia y la desilusión de los de Novo Mesoiro al descubrir que la pista de patinaje del barrio no contará con iluminación. La explicación del Ayuntamiento es que nunca estuvo contemplado en el presupuesto del proyecto.

Unos que se creen ganadores...

Que un partido político se proclame ganador de cualquier batalla que disputa es lo habitual. Igual para que, a costa de repetirlo, el mensaje cale en la sociedad. En el caso de la renovación del Consejo General del Poder Judicial, los que se consideran vencedores son los socialistas, que creen que sus explicaciones sobre el fracaso de la negociación son las que se están creyendo los ciudadanos y que la imagen de hombre de Estado que el líder del PP quería vender ha saltado por los aires.

... Y otros que van a ganar más

Los indicadores económicos llevan tiempo amenazando con un 2023 poco menos que desastroso para empresas y familias, pero eso no significa que no haya determinadas partidas en los presupuestos que aumenten. El Gobierno central y otros autónomicos, como la Xunta y la Junta de Andalucía, han decidido aplicarse una subida de sueldo. Del cuatro por ciento en el caso del Ejecutivo gallego. No sigue sus pasos el Parlamento regional, que acordó mantener congelado el salario de los diputados.

Los que esta noche tengan intención de desafiar a la Santa Compaña o encontrarse por las calles con todo tipo de seres aterradores podrán salir sin temor a que la lluvia les estropee el atuendo. La previsión de MeteoGalicia dice que las nubes nos darán un respiro durante unas horas. Lo que parece que sí seguirá circulando son los virus de la gripe y del covid y los inmunólogos ya hablan de regresos puntuales de la mascarilla. Por si acaso, ténganla a mano.

Gracias por compartir este rato.

Y con esto y un café, ¡a por el día!