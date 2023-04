Ucrania prepara su contraofensiva mientras resiste el ataque a Bajmut

Ucrania está preparando al “máximo” sus tropas para la contraofensiva y tiene sobre la mesa varias opciones de ataque para recuperar los territorios ocupados por Rusia, en tanto que imágenes geolocalizadas muestran que los mercenarios rusos avanzaron hacia el oeste de la ciudad de Bajmut.



“Estamos preparando a los muchachos. Esperamos con ansiedad la entrega de armas prometida por nuestros socios. La preparación avanza al máximo”, declaró el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski.

Está suspendida

Sin embargo, la fecha de la contraofensiva ucraniana sigue en suspenso, más aún después de las recientes filtraciones en las redes sociales sobre los planes de Kiev y sus aliados occidentales.



El secretario del Consejo Nacional de Seguridad y Defensa, Oleksiy Danilov, matizó que, en todo caso, la contraofensiva no supondría la victoria final. “Todos deben comprender que no solo hablamos de una contraofensiva. Todos nuestros territorios deben ser liberados hasta restablecer las fronteras de 1991. Hasta que no lo hagamos no podremos hablar del fin de la guerra”, argumentó.

El papel de Wagner

Por su parte, el jefe del grupo de mercenarios rusos Wagner, Yevgueni Prigozhin, constató que la contraofensiva ucraniana “se retrasa cada vez más” y advirtió que “si no comienza pronto, el Ejército ucraniano comenzará a perder paulatinamente su capacidad combativa”. “La guerra entrará en un callejón sin salida y los territorios actualmente controlados por Rusia quedarán bajo su poder durante muchos años”, vaticinó.



En tanto, en Bajmut, epicentro de los enfrentamientos en el este de Ucrania, continúan los intensos combates, según constataron ambas partes.



El Ministerio de Defensa ruso informó que “los grupos de asalto de Wagner llevan a cabo acciones combativas de alta intensidad para apoderarse de los barrios en el oeste de Bajmut”. Estos esfuerzos, según el mando ruso, cuentan con el apoyo en los flancos de las Fuerzas Aerotransportadas que “frustran los intentos del enemigo de trasladar a la ciudad pertrechos y reservas”.

Rusia aprieta en el frente

Mientras, el último parte de inteligencia del Reino Unido alertó que Rusia intensificó su asedio a la ciudad, gracias a que las fuerzas regulares rusas y los Wagner mejoraron su coordinación.



Los defensores todavía ocupan los barrios occidentales, pero sufren intensos ataques de la artillería rusa, especialmente durante los últimos días. La viceministra de Defensa de Ucrania, Hanna Malyar, explicó que las fuerzas rusas concentran en Bajmut “sus unidades más profesionales y utilizan una cantidad significativa de artillería”.