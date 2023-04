Rusia proclama la toma del ayuntamiento de Bajmut y Kiev niega la caída de la urbe

La incertidumbre rodeó este lunes la suerte de la ciudad ucraniana de Bajmut, en la región de Donetsk, donde el grupo de mercenarios Wagner afirmó que ha ocupado el barrio central y la administración, mientras que los ucranianos aseguraron que los rusos están lejos de tomar la urbe.



"2 de abril, 23 horas en punto. Detrás de mí está el edificio del ayuntamiento (de Bajmut) y esta es la bandera rusa", dijo el jefe del grupo de mercenarios ruso Wagner, Yevgueni Prigozhin, en un vídeo, para agregar que "en el sentido legal" eso significaba la toma de la disputada ciudad.



Según Prigozhin, los comandantes de Wagner se disponían a izar en el edificio administrativo tanto la bandera rusa como el estandarte de Wagner, la principal fuerza de asalto del Kremlin en Bajmut, que los rusos llaman Artiómovsk.



Con todo, reconoció que el enemigo no ha salido de la ciudad y se concentra en la parte oeste de Bajmut.

El analista militar Boris Rozhin mostró a su vez imágenes del edificio del ayuntamiento de Bajmut reducido a ruinas.



"Fue volado por las Fuerzas Armadas (ucranianas) durante su retirada para que Wagner no pudiera colgar las banderas", aseveró.



A finales de marzo, el jefe del Wagner aseguraba que sus combatientes se habían hecho con el 70 % del territorio de Artiómovsk.



La toma de la urbe, donde los combates entre las tropas rusas y ucranianas comenzaron en julio pasado, significaría para Moscú su primera gran victoria en Ucrania en casi nueve meses.



Mientras, para la milicia de Wagner este sería su segundo éxito militar en lo que va de año, tras la conquista del bastión ucraniano de Soledar en enero pasado.



Entretanto, Kiev negó categóricamente la caída de Bajmut.



"Bajmut es Ucrania. Reaccionen con calma a los fakes (noticias falsas) de quienes se inventan una victoria que en realidad no existe", escribió en Telegram el jefe de la Oficina del Presidente de Ucrania, Andriy Yermak.



También el portavoz del mando oriental de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Serhiy Cherevatyi, aseguró en declaraciones recogidas por The Guardian que Bajmut es ucraniana y "está lejos de ser tomada".



El comandante de las Fuerzas de Tierra de Ucrania, Oleksandr Syrskyi, aseguró por su parte que "el enemigo se debilita" en Bajmut y trata de "tapar sus fracasos" con mentiras.



El experto militar ucraniano Oleksandr Kovalenko señaló que la colocación de la bandera rusa en un edificio "no significa nada".



"Eso no quiere decir que dentro de una hora no vayas a perder ese edificio", aseguró a la agencia UNIAN.

También los funcionarios impuestos por Rusia en el Donbás afirmaron que el enemigo no ha recibido orden de retirada y no abandona Bajmut.



"El enemigo no ha recibido la respectiva orden (de retirada), no hay ninguna huida o retirada planificada de tropas del régimen ucraniano de Artiómovsk", dijo el líder interino impuesto por Rusia en Donetsk, Denís Pushilin, en declaraciones a la televisión rusa.



Según Pushilin, en la ciudad aún quedan "varios miles" de civiles.



El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, viajó entretanto a Yahidne, en la región norteña de Chernígov, con motivo del aniversario de la liberación de esa aldea de la ocupación rusa.



El mandatario ucraniano aseguró que todos los territorios del país serán liberados y que las tropas rusas serán destruidas en caso de no replegarse.



"Pero lo haremos, y ellos deben saberlo. Aún tienen tiempo de salir de allí, de lo contrario los destruiremos", afirmó.



Con todo, el líder ucraniano no dijo cuándo exactamente estará listo el Ejército ucraniano para la contraofensiva.



"En cuanto a nuestros progresos en el frente, no puedo decir cuándo estaremos listos para cosas muy concretas. Pero nos estamos preparando para ser fuertes en la batalla y desocupar nuestra tierra", precisó.

Simultáneamente con las palabras de Zelenski sobre la preparación de la contraofensiva, Polonia anunció este lunes que ha entregado varios cazas MiG-29 a Ucrania y continuará esos suministros.



En medio de la incertidumbre sobre la suerte de Bajmut, los combates tampoco cesan en otros frentes del Donbás.



Así, el líder prorruso en funciones de Donetsk informó este lunes del avance de las unidades rusas en el frente de Avdíivka donde los combates se han recrudecido en las últimas semanas.



"La situación para el enemigo es difícil por no decir crítica", aseguró.



Según Pushilin, es prematuro hablar del cerco de la ciudad, pero las fuerzas rusas han comenzado a bloquear las rutas que llevan a Avdíivka, como lo hicieron en su momento con Bajmut.



Los medios ucranianos señalaron a su vez que este frente se ha convertido en prioritario para Moscú tras el fracaso de su ofensiva en Vuhledar, otro de los bastiones ucranianos en la región de Donetsk.