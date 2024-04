Ministros israelíes en contra de una tregua en Gaza

Se espera que Hamás responda en las próximas horas a la última contraoferta de tregua mediada en El Cairo, donde una delegación del grupo islamista aterrizará mañana, al tiempo que en Israel diversos ministros se han enzarzado en una disputa 'online' sobre la necesidad o no de alcanzar una tregua que libere a parte de los 133 rehenes.



Las conversaciones entre mediadores de Egipto e Israel fueron "en gran medida positivas y exitosas" e incluyeron concesiones a "muchas de las demandas" de Hamás, entre ellas el regreso de los desplazados al norte del enclave, informó este domingo a EFE una fuente de seguridad egipcia.



Esto encendió todas las alarmas entre los ministros ultranacionalistas colonos israelíes, que alertaron al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, de que la firma de cualquier acuerdo que impida la toma terrestre de Rafah supondría el fin de su Gobierno de coalición.



"Si decide ondear una bandera blanca y cancelar la orden de ocupar Rafah inmediatamente, con el fin de completar la misión de destruir a Hamás y restaurar la seguridad de los residentes del sur y de los ciudadanos de Israel y devolver a todos nuestros hermanos secuestrados y hermanas a sus hogares el Gobierno encabezado por usted no tendrá derecho a existir", dijo hoy El ministro de Finanzas y también de la cartera de Defensa, Bezalel Smotrich, en un mensaje en vídeo en X dirigido a Netanyahu.



Un mensaje similar fue compartido por el ministro de Seguridad Nacional, el antiárabe y convicto Itamar Ben Gvir, quien hoy retuiteó un mensaje de su cuenta de X del 30 de enero, en el que amenazada con la "disolución del Gobierno" en caso de un acuerdo de tregua.



Por su parte, el ministro del Gabinete de Guerra, Benny Gantz, contradijo de cierto modo a Smotrich y Ben Gvir, y aseguró que si el Gobierno no alcanza un pacto, siempre que sea respaldado por el Gabinete de Seguridad y "no implique el fin de la guerra", entonces perdería su legitimidad para gobernar.



"Entrar en Rafah es importante en la larga lucha contra Hamás. El regreso de nuestros secuestrados, abandonados por el gobierno el 7/10 (día del ataque), es urgente y de mucha mayor importancia", añadió en X.



EE.UU. pide más diálogo sobre Rafah

Netanyahu repite desde hace casi dos meses la necesidad de invadir Rafah, punto más meridional de Gaza con 1,4 millones de gazatíes hacinados, a fin de eliminar cuatro batallones restantes de Hamás. Pero incluso miembros de su Gobierno muestran cierta flexibilidad a favor de los rehenes, y EEUU sigue diciendo que se trataría de una "línea roja".



El ministro de Asuntos Exteriores, Israel Katz, dijo ayer en una entrevista en el Canal 12 israelí, una de las televisiones privadas más populares, que si se lograba un acuerdo de tregua con Hamás se podría aplazar la invasión de Rafah.



EE.UU. reiteró también ayer que una invasión militar terrestre no es posible mientras no halla un plan seguro para evacuar a los civiles: "Nos han asegurado que no irán a Rafah hasta que hayamos tenido la oportunidad de compartir realmente nuestras perspectivas y nuestras preocupaciones con ellos", dijo el portavoz de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, en una entrevista con la cadena estadounidense ABC.



El secretario de Estado de EE.UU., Antony Blinken, viajará mañana a Arabia Saudí para participar en una reunión ministerial con socios regionales dentro del Foro Económico Mundial (WEF, en inglés) en la que hablará de los "esfuerzos en curso" para lograr un alto el fuego en Gaza, y se cree que podría visitar también Israel en los próximos días.



Guerra sobre el agua

Mientras, en la Franja Gaza, los ataques del Ejército israelí por tierra, mar y aire persisten tras 205 días de ofensiva militar, lo que ha provocado unas condiciones de vida "atroces" para la población, que sufre escasez de todos los servicios básicos, además de agua y alimentos, tal y como advierten diversas organizaciones internacionales, entre ellas la ONU.



La cifra conocida de víctimas mortales alcanzó hoy las 34.454, según los últimos datos del Ministerio de Sanidad del Gobierno de Hamás, el 75 % de ellas mujeres y niños, mientras que al menos dos menores fallecieron en los últimos días a causa de la reciente ola de calor, según informó hoy la agencia de la ONU para los refugiados palestinos (UNRWA, en inglés).



Entre los fallecidos, se cree que hay una adolescente que habría muerto por un golpe de calor mientras se desplazaba del sur de la ciudad de Gaza al sur de la Franja; donde los gazatíes desplazados sobreviven ya con menos de un litro de agua por persona al día,según UNRWA, y cada día resulta más difícil encontrar cloro para tratar el escaso agua disponible.



Según informó hace tres días la municipalidad de la ciudad de Gaza, la más populosa antes de la guerra, la mitad de sus pozos acuíferos han sido destruidos, junto a 42 kilómetros de su red de abastecimiento de agua potable.