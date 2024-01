La comunidad internacional se divide por la denuncia de Sudáfrica contra Israel por “genocidio”

La acusación de Sudáfrica contra Israel en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de mantener un “patrón de conducta genocida” en la Franja de Gaza, según expresó el ministro sudafricano de Justicia, Ronald Lamola, dividió al mundo entre los partidarios de la denuncia y los contrarios a ella. La CIJ de La Haya, máximo tribunal de la ONU, celebró ayer una primera audiencia sobre la denuncia, con la que Sudáfrica demanda el fin de los bombardeos israelíes.

La ofensiva militar en Gaza, que causó hasta ayer 23.500 muertos civiles, comenzó a raíz del ataque contra Israel por parte del grupo terrorista palestino Hamás, que mató a más de 1.200 personas el 7 de octubre. Israel podrá defender hoy su versión ante el tribunal.

Diferentes reacciones



La Autoridad Nacional Palestina (ANP) calificó de “histórico” este proceso judicial internacional e instó a más países a apoyarlo. Mientras que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, rechazó la denuncia y aseguró que Israel lucha “contra el terrorismo y contra las mentiras”. Hamás dijo también que espera que la CIJ exija el fin de la ofensiva contra Gaza y culpe a Israel de crímenes de guerra.



Los expertos de la ONU recibieron con satisfacción el comienzo de las audiencias. “Elogiamos a Sudáfrica por llevar este caso ante la CIJ en un momento en que los derechos de los palestinos de Gaza están siendo violados con impunidad”, aseguraron. El secretario general de la Liga Árabe, Ahmed Abulgueit, señaló que apoya “totalmente la demanda contra Israel, y espera “una sentencia justa que frene esta guerra hostil y ponga fin al derramamiento de sangre palestina”.



Estados Unidos, que no ratificó el Estatuto de Roma con el que se constituyó la CPI y tradicionalmente se opuso a varias de sus investigaciones, considera que “las denuncias de que Israel está cometiendo un genocidio son infundadas”. Subrayó, no obstante, que Israel “debe buscar más formas para prevenir el daño a civiles e investigar acusaciones creíbles de violaciones de la ley humanitaria internacional”.

Motivos del escrutinio

Al término de la audiencia, la delegación sudafricana explicó los motivos por los que pone bajo escrutinio la guerra israelí. “La escala de estas acciones recuerda al genocidio de Ruanda hace 30 años”, dijo el propio Lamola, que recordó el remordimiento mundial “por no evitar que sucediera” el intento de exterminio de la población tutsi de Ruanda de 1994. “No lamentemos lo mismo cuando se trata de Palestina”, alertó.



Israel acusó a Sudáfrica de ser el “brazo jurídico” de Hamás, y este ministro aseguró que “esa afirmación no tiene fundamento alguno”. “Nuestro caso no es contra el pueblo judío. Es contra las acciones del Estado de Israel”, explicó. “Condenamos de forma inequívoca” el ataque del 7 de octubre, dijo, pero “esas atrocidades no justifican ninguna forma de genocidio”, sentenció.