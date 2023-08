Trece Bodegas y cuatro de los mejores sumiller gallegos colaborarán en la nueva edición de Trezeluzes

Trezeluzes ya puede confirmar el nombre de las 13 bodegas y los 4 sumilleres solidarios de la quinta edición. Diana Peixoto (Restaurante Pepe Vieira con 2 Estrellas Michelin), Juliana Picarelli (Restaurante Maruja Limón con 1 Estrella Michelin), Adrián Varela (Restaurante O Pazo con 1 Estrella Michelin) e Italo Nuñez (Restaurante La Radio de Pepe Solla) serán los cuatro sumilleres encargados de regar las propuestas gastronómicas de los chefs ya confirmados también para la gala solidaria que tendrá lugar en Finca Montesqueiro (A Coruña) el próximo jueves 14 de septiembre.

Los vinos que podrán degustar todos los asistentes a Trezeluzes pertenecen a 13 bodegas de cinco denominaciones de origen gallegas (Rías Baixas, Valdeorras, Ribeiro, Ribeira Sacra y Monterrei). En concreto, las bodegas que estarán presentes en Trezeluzes este año son: Attis, Pazo de Señoráns y Albamar de la DO Rías Baixas; Viña Mein, Cume do Avia y Boas Vides de la DO Ribeiro; Valdesil y A Coroa de la DO Valdeorras; Vía Romana, Abadía da Cova y Saiñas de la DO Ribeira Sacra y Pazo de Monterrey Raúl Boo Mencia y Quinta da Muradella de la DO Monterrei. En el coctel de bienvenida, los asistentes podrán disfrutar del blanco Viña Nora, el espumoso Brincos, el rosado Vía Romana y el tinto Mil Ríos Garnacha. La selección de las 13 bodegas de este año ha sido realizada por Xoan Cannas, nariz de oro nacional y director del Instituto Galego do Viño.

En palabras del Director de Trezeluzes, Manuel López, “un año más los asistentes a este evento solidario podrán disfrutar de los mejores vinos gallegos, gracias a la colaboración de estas 13 bodegas de referencia y a la presencia de estos cuatro reconocidos sumilleres que maridarán a la perfección con la propuesta gastronómica de los 13 chefs solidarios de este año. Mi más sincero agradecimiento a todos ellos por la implicación y el cariño que demuestran siempre con Trezeluzes”.

El evento que tendrá lugar en Finca Montesqueiro el próximo 14 de septiembre contará con acceso limitado a 350 asistentes que formarán parte de esta exclusiva velada solidaria. Un total de 284 invitaciones estarán reservadas para los padrinos y tan sólo 66 se pondrán a la venta a empresas colaboradoras.

La actriz gallega María Mera repite por segundo año consecutivo como conductora de una gala solidaria que espera alcanzar la cifra de 200.000 euros recaudados y que se destina íntegramente a la Fundación Meniños, entidad de acción social sin ánimo de lucro especializada en la protección de la infancia y la adolescencia.