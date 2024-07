Náutica Cuisine, el nuevo restaurante de comida de fusión peruana y gallega que ya puedes visitar en A Coruña

El pasado mes de mayo abrió un nuevo restaurante que trae consigo un concepto de lo más innovador: cocina de fusión española y peruana. A lo largo de los años hemos visto un considerable crecimiento de locales que nos traen comida de diferentes partes del mundo. Sin embargo, también se ha ido popularizando un concepto que “fusiona” esta cocina exótica con la que conocemos nosotros de toda la vida, creando una perfecta opción para aquellos que desean innovar, pero sin salirse de lo que ya conocen.

Si ese es tu caso, entonces no te puedes quedar sin hacer una visita a Náutica Cuisine, situado en la avenida Pasaje 47, bajo derecha (Os Castros), muy cerca de la ría. Este restaurante incorpora la cocina de fusión peruana y gallega a la ciudad de A Coruña. Esta idea nace de la mano de tres hermanos con origen en Perú: Joshua, Renzo y Stefano Luján. Son tres modelos de lo más polifacéticos, pues han estado en reality shows, son actores y hasta bailarines.

Han tenido contacto con el mundo de la comida desde casi siempre, pues su madre es cocinera en un local llamado Choza Náutica. El nombre similar no es una casualidad, ya que los hermanos quisieron adaptar el negocio gallego al que tiene su progenitora en Perú, presente además en las zonas de Lima, Trujillo y Casma.

La inauguración de Náutica Cuisine fue el pasado 1 de mayo, donde contaron hasta con música en directo. Desde ese momento no han hecho más que crecer, pues han tenido una increíble recepción en A Coruña.

Con casi tres meses desde su apertura, Náutica Cuisine no cuenta solo con clientes habituales, sino con familias enteras que acuden regularmente a su local, encantadas con la cocina de fusión que les han descubierto los hermanos Luján. No es de extrañar, pues los productos que ofrecen son de gran calidad. Para empezar, Náutica Cuisine cuenta con un menú diario de recomendaciones del chef, un pequeño empujón para aquellos indecisos que no saben qué elegir.

En cuanto a la comida, una de las grandes recomendaciones son las croquetas de pulpo, el plato de fusión por excelencia del local. No son las típicas croquetas que uno se puede encontrar en cualquier local de comida gallega, sino que tienen su toque especial de cocina peruana. Sin embargo, si tienes más curiosidad por probar algún plato peruano, puede ser de tu gusto la opción del ají de gallina, que se trata de un guiso de pollo.

Después, de fondo, también son unos platos muy recomendados las carrilleras de carne o el ceviche de pescado, que es marisco o pescado que se deja marinar en aliños cítricos. También tienen una variada opción de bebidas para acompañar su comida, entre las cuales nos recomiendan probar las típicas de Perú, como la chicha morada, una bebida dulce y no alcohólica hecha con maíz culli o ckolli, que es un tipo de maíz morado. Se procesa y saboriza con piña y también se acompaña de canela y clavo de olor, servida finalmente en frío.

Por último, tenemos una carta de postres para finalizar nuestra comida. Entre las opciones disponibles tendríamos el pie de limón, el arroz con leche y la mazamorra morada, que también se elabora con el maíz morado típico de Perú y es como una especie de gelatina o natilla de color oscuro.

De momento es muy temprano como para pensar en una ampliación de Naútica Cuisine en otros lugares de Galicia y España. No obstante, ya tienen un proyecto tienen entre manos, el cual se trata de una ampliación saludable de la cocina de fusión peruana y gallega. Es una especie de healthy.co que se priorizará a partir del 22 de julio. En líneas generales, es un asesoramiento de comida nutricional con ese toque de fusión del que ya hemos hablado.