Matilda and Co, repostería creativa en A Coruña

Matilda and Co es una empresa especializada en el diseño, elaboración y servicio de mesas dulces para bodas y eventos, con una estética cuidada y elegante. Este proyecto surge de la unión de dos empresas establecidas en el sector de eventos y pastelería a medida: Celebra con Olivia y Hello Cakes.

Sus propietarias, Nerea Seijo y Lara Veira decidieron juntarse en el año 2019 y crear lo que a día de hoy es Matilda and Co. “En el año 2019 nos juntamos. Ya nos conocíamos de antes y teníamos una manera muy similar de trabajar. Estábamos fuera de A Coruña, yo trabajaba en Cambre y Nerea, mi socia, trabajaba en Carral. El primer año lo pasamos en Cambre y en el 2020, decidimos venirnos para A Coruña, que era lo que las dos queríamos”, afirma Lara Veira.

Todos sus productos están elaborados en su obrador, con ingredientes frescos y naturales, donde predomina la calidad de la materia prima por encima de todo. El equipo de Matilda and Co considera que las mejores cosas son aquellas realizadas de forma artesanal.

De este proyecto en común nace su nueva línea de catering salado, tienda online con sus elaboraciones y servicio take away. Al igual que con las mesas de postres, en la línea de catering salado, ofrecen el servicio completo que incluye el montaje, la decoración y la organización. “El catering salado últimamente está teniendo mucho éxito. Le damos la misma importancia a la calidad del producto que a la estética, creemos que también juega una parte importante. Nos trasladamos a donde el cliente nos pida y hacemos el montaje del catering. Pero también damos la opción de take away. En este último caso, emplatamos los productos para que el cliente solo tenga que sacarlo de las cajas y ponerlo en la mesa”, añade Lara Veira.

Además, Matilda and Co abre las puertas de su local para celebraciones íntimas como puede ser un cumpleaños, una baby shower o una despedida de soltera. Ofrecen un brunch o una merienda con una decoración cuidada. Si el cliente lo desea, se puede añadir un taller de reportería para complementar el evento.