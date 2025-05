La Grossísima di Paula Amor viene cargada de oro verde

Ya no hay que seguir especulando. Ya se puede decir en voz alta y con la boca hecha agua: La Grossísima di Paula Amor, la primera creación de la COLLEZIONE N.1 lleva pistacchio. Y no poco.

Se acabó el misterio. La pizza secreta firmada por una clienta fiel hasta la médula, ya tiene cara. Spoiler: es verde, crunchy y 100% adictivo. Sí, pistacchio.



La Grossísima di Paula Amor - La verdadera receta y su historia.

¿Quién soñaba con mucho pistacchio en una pizza? Paula Amor, claro. Y al equipo de I+D de GROSSO, que cuando se enamora de un ingrediente, lo convierte en religión. Se armó la pizza. Y nació La Grossísima di Paula Amor: una bomba de sabor con base de pesto de pistacchio, provola fresca ahumada, coppa italiana, lascas de cacioricotta, pistacchio granulado y albahaca.

Paula, la clienta más fiel que forma parte del programa de fidelidad de GROSSO, Grossissimo, probó una receta muy parecida hace años en Italia, cuando vivía allí. Un día, en una de sus pizzerías de referencia que permitía hacer tu propia creación, se atrevió con una mezcla similar y, desde entonces, ha soñado con que alguien la replicara. Y se ha hecho realidad. La Grossísima di Paula Amor está en la carta de GROSSO y no podía llamarse de otra manera.



Una pizza que no solo rompe la carta y las reglas. Y de paso confirma que el pistacchio no solo tiene sitio en el postre. También puede reinar sobre la pizza. Disponible hasta el 8 de junio de 2025, se podrá probar en todos los locales de GROSSO, pedir para take away y disfrutar desde hoy en delivery.