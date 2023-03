La Galicia Japan Burger de Lucía Freitas acaba de ser nombrada como la tercera mejor hamburguesa de España

El certamen de La mejor Hamburguesa de España, que se ha celebrado esta mañana en el Museo MEGA de A Coruña, ha otorgado a la Galicia Japan Burguer de la chef Lucía Freitas el tercer premio. Esta hamburguesa está elaborada con carne de “Real Buey”, salsa okonomiyaki, sisho verde, katshuobushi -bonito seco-, coles encurtidas -rizada y lombarda- y queso. Todo esto acompañado por un pan brioche de mantequilla que elaboran en La Bulanxerí, un pequeño obrador de Santiago de Compostela.

“A mi me hace mucha ilusión este premio. Yo vengo de un restaurante gastronómico, tengo también una barra gastronómica y con el COVID decidí meterme también en el mundo de las hamburguesas. En mi casa las hamburguesas son parte de mis vivencias, de mis viajes. Esta fue la primera hamburguesa que yo creé con el COVID, acababa de llegar de uno de mis últimos viajes a Japón. Por eso me inspiré en Japón. Estar hoy aquí y haber ganado este premio, me hace muy feliz”, declaró Lucía Freitas a este medio.

La Galicia Japan Burger de Lucía Freitas. I LARA FONTELA

El primer premio viaja hasta Andalucía. La hamburguesa ganadora ha sido la de Burguer Food Porn, una cadena de hamburguesas de Sevilla. Está elaborada con dos pattys de 110 gramos de rubia gallega, cheddar madurado, parmentier de patata y mantequilla, cebolla caramelizada y salsa ranchera. En segunda posición ha quedado la hamburguesa Jet Lag de Easyjet Gastronomía nómada de Vitoria. El jurado ha estado presidido por José Carlos Capel y compuesto por Alejandra Ansón y los cocineros Iria Espinosa, Fernando Agrasar y Pepe Sola.

Además, otra hamburguesa gallega ha sido reconocida durante el certamen. Se trata de La Txula de La Pepita Burger, a la que se le ha otorgado el reconocimiento de Hamburguesas con Estrella de Estrella Galicia. La Pepita ya había sido galardonada el año anterior con el premio a Mejor Hamburguesa Revelación.