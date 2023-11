Galicia incorpora al restaurante Terra con una nueva Estrella Michelín a su firmamento gastronómico

La gastronomía gallega se ha elevado a nuevas alturas con la incorporación del restaurante Terra de Fisterra, del chef Brais Pichel, a la prestigiosa lista de galardonados con Estrellas Michelín para 2024. No solo no hay suspensos, ya que renuevan todos los de 2023 si no que Galicia contará con una nueva Estrella. Con este último reconocimiento, la comunidad suma un total de 19 estrellas Michelín distribuidas en 17 restaurantes, consolidando su posición como un epicentro gastronómico de renombre mundial.

La gala ha puesto de manifiesto el incansable compromiso de los chefs gallegos por elevar la experiencia culinaria, brindando una combinación única de tradición, innovación y excelencia en cada plato.

La lista de galardonados es un festín de talento y creatividad, donde la excelencia culinaria es la norma. Destacan establecimientos como Culler de Pau en O Grove y Pepe Vieira Camiño da Serpe en Poio, ambos ostentando dos codiciadas Estrellas Michelin. Maruja Limón y Silabario en Vigo, Eirado da Leña en Pontevedra, Yayo Daporta en Cambados, Casa Solla en Poio, Árbore da Veira en A Coruña, As Garzas en Malpica, Retiro da Costiña en Santa Comba, A Tafona y Casa Marcelo en Santiago de Compostela, O Pazo en Padrón, Restaurante Miguel González en Pereiro de Aguiar, Nova y Ceibe en Ourense son parte de este selecto grupo de referentes culinarios.

Terra de Brais Pichel

El chef Brais Pichel y su restaurante Terra de Fisterra se unen a esta élite gastronómica con una propuesta que promete llevar a los comensales en un viaje sensorial único, explorando los sabores auténticos de la Costa da Morte con una mirada innovadora y cautivadora.

Galicia, con su rica tradición culinaria y su compromiso con la excelencia, continúa siendo un destino imperdible para los amantes de la alta gastronomía.