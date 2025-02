Fiestas gastronómicas de Carnaval en Galicia: cocido, filloas y mucha tradición

Este fin de semana es uno de los más esperados del año en Galicia. El Carnaval consigue que las calles de toda la comunidad se llenen de música, de disfraces y sobre todo, de gastronomía. La tradición manda y, como es habitual en estas fechas, las fiestas gastronómicas están dominadas por platos típicos de la temporada, especialmente el cocido gallego y las filloas, dos manjares que no pueden faltar en las mesas de los gallegos durante el Entroido.

XXXIX Festa da Filloa en Sada

El domingo, día 2 de marzo, desde las 17:00 hasta las 20:30 horas, se celebrará la XXXIX Festa da Filloa en el Pabellón Municipal de Deportes de Sada. Las filloas, que podrán servirse solas o acompañadas de miel, azúcar, nata o chocolate, se venderán en raciones de 4 unidades por solo 3 euros. La ración incluye además una bebida a elegir entre café, agua o anís.

Xantar de Entroido de San Xurxo en Moeche

Este sábado, 1 de marzo, en el local social de Pereiro, en la parroquia de San Xurxo de Moeche, se celebrará el Xantar de Entroido. A partir de las 14:00 horas, los asistentes podrán disfrutar de un menú compuesto por sopa, cocido, postres típicos, pan, bebida y licores por 20 euros para los socios y 25 euros para los no socios.

Entroido de A Boliña en Boiro

El sábado, a partir de las 19:00 horas, los vecinos de A Boliña, en el municipio de Boiro, celebrarán una fiesta carnavalera en el Campo de Revelar. Entre las actividades se encuentra la XVI Festa da Orella de Porco e Produtos Típicos do Entroido, un evento donde los asistentes podrán disfrutar de una jornada llena de música a cargo del dúo Charada y DJ Jalaiko, y un sorteo de cestas de productos típicos.

Cocido de Carnaval en Sobrado

La Casa do Pobo de Sobrado de Trives acogerá mañana, a las 14:30 horas, una degustación de cocido gallego organizada por la Asociación Cultural Folión de Sobrado. El precio del evento será de 12 euros para los socios y 18 euros para los no socios.

VII Xantar de Entroido en Catoira

Este evento gastronómico tendrá lugar el sábado, 1 de marzo, en el Multiusos de Catoira, donde los asistentes podrán disfrutar de un menú compuesto por empanada, lacón con grelos, vino, agua, refrescos, café, chupitos y dulces de Entroido. Después de la comida, se celebrará una animada sesión de baile. El precio será de 28 euros.

VIII Festa do Cocido de Sofán en Carballo

La Asociación de Veciños de Sofán celebrará el sábado la VIII Festa do Cocido, que comenzará con una sesión vermú a las 13:00 horas. La comida, a base de cocido gallego, se servirá a continuación, seguida de baile y un concurso de disfraces. El evento tendrá lugar en el Pavillón da Gándara (CEIP Gándara - Sofán), con un precio de 32 euros para los socios (38 euros para los no socios) y 16 euros para los niños hasta 12 años.

Festa do Cocido do Alto en Narón



El sábado 1 de marzo, a partir de las 14:00 horas, la AVV do Alto do Castiñeira en Narón organiza una fiesta gastronómica dedicada al cocido gallego, con sopa, cocido, pan, bebida, postre típico, café y chupito por 15 euros para los socios y 25 euros para los no socios. Los niños podrán disfrutar del evento por 1 euro para los socios y 5 euros para los no socios.

XVII Festa do Cocido de A Gándara en Narón



El Pavillón da Mocidade de Narón acogerá el 1 de marzo, a las 14:00 horas, la celebración de la XVII Festa do Cocido de A Gándara. El menú, que incluye sopa, cocido, vino, agua, gaseosa, sobremesa y café, tendrá un precio de 20 euros para los socios, 25 euros para los no socios y 6 euros para los menús infantiles.

Cocido de Entroido de Castrelo en Cambados



La Asociación Cultural Aires Novos de Castrelo organiza el 1 de marzo, a las 14:30 horas, una degustación de cocido gallego en Cambados. El menú, que incluye sopa, cocido, postre, café y bebida, tendrá un precio de 30 euros, mientras que el menú infantil, compuesto por sopa, milanesa, postre y bebida, costará 15 euros.

Festa do Cocido de Carnaval de Entrecruces en Carballo



El 1 de marzo, en Entrecruces, Carballo, se celebrará una fiesta dedicada al cocido gallego. La jornada comenzará a las 13:00 horas con una sesión vermú animada por DJ Fabinho, seguida de la comida a base de cocido gallego. Además, habrá un divertido concurso de disfraces y la música del dúo Ciclón. El precio será de 35 euros para los socios, 15 euros para niños de 6 a 12 años y 40 euros para los no socios.

I Festa do Cocido de Quintáns en Muxía



El 1 de marzo, a partir de las 13:00 horas, se celebrará la I Festa do Cocido de Quintáns en Muxía. La fiesta comenzará con una sesión vermú a cargo de DJ Modes y continuará con un menú compuesto por empanada, filloas, cocido, rosca, bebidas, pan, café y chupitos por 30 euros para los adultos y 15 euros para los niños de 5 a 12 años.

I Festa do Cocido de Augasantas en Rois



Los vecinos de Augasantas en Rois celebrarán su fiesta gastronómica el sábado, día 1 de marzo, a las 14:00 horas. El evento contará con sesión vermú y música en directo a cargo de Begoña Mazaira y Rubén de Prado. El precio del cocido será de 35 euros por persona y 20 euros para los niños.

Cocido de Entroido de Chafarís en Narón



El Local Social de la AVV Chafarís de Narón acogerá el sábado una degustación de cocido gallego por 25 euros para los socios y 30 euros para los no socios. El menú incluirá cocido, vino, pan y postres típicos.

Cocido de Carnavales de Pantaleón en Paderne



El sábado 1 de marzo, a partir de las 21:00 horas, se celebrará una fiesta gastronómica de cocido gallego en el Local Social A.V.V. San Pantaleón de Paderne. Además de disfrutar del plato típico, habrá fiesta posterior amenizada por el Dúo Maracuyá, un concurso de disfraces y sorteos de regalos. El precio será de 28 euros, con entrada gratuita para los niños hasta los 12 años.

I Festa do Cocido de Os Duráns en Vilagarcía de Arousa



El domingo 2 de marzo, el barrio de Os Duráns en Vilagarcía celebrará su fiesta gastronómica con una sesión vermú a las 12:00 horas y la comida a base de sopa, cocido, agua, vino, refrescos, postre, café y chupito. El precio será de 34 euros para los adultos y 16 euros para los niños de hasta 12 años.

Cocido de Entroido de O Outeiro en A Baña



El domingo 2 de marzo, a las 14:00 horas, la Asociación Vecinal O Outeiro de Sanamede de Monte, en A Baña, celebrará una degustación de cocido gallego con un menú que incluirá cocido completo, bebidas, pan, postre y café. El precio será de 30 euros para los socios, 35 euros para los no socios, y gratuito para los niños menores de 6 años.