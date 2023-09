Estrella Galicia recuperó este verano 6 verbenas tradicionales

La exitosa iniciativa de Estrella Galicia, A Nosa Verbena, cierra una nueva temporada de éxito tras recorrer durante el verano toda la geografía gallega en su objetivo de recuperar fiestas tradicionales en riesgo de desaparición.



A Nosa Verbena es una iniciativa de Estrella Galicia para proteger las verbenas y toda la cultura que las rodea, además de reforzar su origen, Galicia. La cervecera ha celebrado este año la segunda edición de este proyecto que animaba a la participación de todos aquellos pueblos que quisiesen revitalizar sus verbenas y celebrarlas de una forma muy especial.



Durante el verano 2023 han sido seis las verbenas gallegas seleccionadas por Estrella Galicia entre las más de 200 candidaturas recibidas. Todos ellos presentaron previamente sus credenciales para participar en esta iniciativa, defendiendo el valor que su verbena aporta a la comunidad y describiendo anécdotas y tradiciones que avalan su arraigo.



De este modo, pequeños pueblos rurales de todas las provincias gallegas tuvieron la oportunidad de contar en su programa de fiestas con monólogos de humoristas como Xosé Touriñán, David Perdomo o Mery Fos, así como orquestas, charangas y diversas actividades de ocio que consiguieron atraer a numerosos visitantes y revitalizar su sentimiento de comunidad en torno a la celebración.



Goretti Castro, Manager de cultura, proximidad y gastronomía del grupo Hijos de Rivera señala que “para nosotros, las verbenas son una manifestación cultural única, por lo que estamos muy orgullosos de poder reivindicarlas y custodiarlas para las futuras generaciones. No nos resignamos a perder nuestro patrimonio inmaterial”. Y añade que “Por ello, buscamos la manera de impactar en estas zonas rurales cada vez más despobladas, y lo hacemos recuperando las legendarias verbenas gallegas, pero no solo para la gente mayor, sino para las generaciones futuras, logrando que las verbenas sean punto de encuentro intergeneracional”.

De este modo, la cervecera ha apoyado este año la celebración de las fiestas de San Pedro de Cornazo (1 de julio), de San Bieito de Cea (11 de julio), de Taboada de Monfero (15 de julio), así como la festa das Neves de Oimbra (5 de agosto), la Festa das Dores de Forcarei (27 de agosto) y la Virxe do Carme de Brosmos (2 de septiembre) en Sober, Lugo, manteniendo así viva la tradición en todas estas localidades.



En este sentido, Mabel Freitas, de la organización de las Festas en honor de la Virxe das Neves en As Chás- Oímbra, señalaba que “se non fora por esto, non teríamos nada. Estamos moi orgullosos e agradecidos a Estrella Galicia porque para nos é un sono ver a tanta xente aquí no campo”. Por su parte, Eva Gutierrez de la organización de las Festas da Virxe das Dores en Forcarei, afirmaba que “paga a pena todo o esforzó por ver xuntarse as familias enteiras por uns días aquí en Forcarei. Esto énchenos de ilusión para seguir traballando. Así que animo a otros concellos a participar nesta iniciativa en próximoa anos porque a colaboración de Estrella Galicia é fantástica”.



Esta nueva edición de A Nosa Verbena es un paso más que demuestra el compromiso de Estrella Galicia con su origen, uno de los cuatro pilares que sustentan la Estrategia de Impacto Positivo de Hijos de Rivera. Con este ambicioso plan, que reúne además el trabajo conjunto con sus aliados para la protección y el cuidado del planeta y las personas, la compañía subraya su naturaleza inconformista para seguir buscando nuevas soluciones y alianzas que permitan tejer redes que generen un impacto positivo cada vez mayor.