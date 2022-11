Estrella Galicia presenta el embalaje que no existe

Ignacio Rivera, presidente de Corporación Hijos de Rivera, señala que “nuestra ambición es hacer las cosas siempre mejor, buscando nuevas formas de generar un mayor impacto positivo en nuestro entorno. El No Pack es el ejemplo perfecto que resume nuestro propósito de no conformarnos. Creemos que el mejor embalaje para el planeta es el que no existe”.



Como parte de su inconformismo en la generación de un impacto positivo cada vez mayor, Estrella Galicia ha anunciado la próxima llegada de un nuevo formato sin ningún embalaje en sus packs de latas para seguir el camino de la reducción de envases: el No Pack prescinde del cartón que las recubre, avanzando con paso firme en la minimización los residuos y la huella de carbono.

Con este formato, la marca apuesta de nuevo por la innovación sustituyendo el cartón de sus packs por únicamente unos puntos de cola que sirven de unión entre las seis latas. Si ya no contaba con anillas de plástico –que nunca habían sido utilizadas en ninguno de sus packs– y empleaba solamente cartón 100% reciclable. Gracias a este nuevo sistema, la cervecera gallega sigue quitando embalaje: prescinde por completo de él, lo que reducirá en un 40% la huella de carbono de cada uno de sus packs de seis.

Ignacio Rivera, presidente de Corporación Hijos de Rivera, señala que “nuestra ambición es hacer las cosas siempre mejor, buscando nuevas formas de generar un mayor impacto positivo. Trabajamos constantemente para lograr que nuestros productos sean cada vez más respetuosos con el entorno, innovando en diferentes aspectos que nos ayuden a minimizar los residuos y la huella de carbono vinculados a nuestra actividad. El No Pack es el ejemplo perfecto que resume nuestro propósito de no conformarnos. Creemos que el mejor embalaje para el planeta es el que no existe”

Esta novedad, que llegará a los lineales progresivamente, afectará a los packs de latas de 6x25 cl y 6x33 cl de Estrella Galicia Especial. Después, se hará extensivo a la Estrella Galicia 0,0, la 1906 Reserva Especial y la Red Vintage. Junto a este No Pack para los paquetes de seis latas, la compañía ha anunciado en paralelo otros cambios para minimizar los residuos también en formatos más grandes: el film que recubre los packs de 12 y 24 latas será sustituido por papel 100% reciclable. Con ello, la compañía eliminará todo el plástico secundario de todos sus formatos en lata.

El diseño de este nuevo formato –implementado por KHS, compañía especialista en la fabricación de este tipo de envases en packs tanto de latas como de botellas RPET– supone la adopción de un sistema que responde al deseo de la compañía por seguir avanzando en el camino de la sostenibilidad, buscando las opciones más conscientes con el cuidado del planeta y el entorno.

Este lanzamiento se enmarca dentro de la estrategia de impacto positivo de Hijos de Rivera, un ambicioso plan que conjuga la regeneración del planeta, el cuidado de las personas, el orgullo por el origen y el trabajo conjunto con los aliados. Gracias a medidas como el No Pack, la compañía continúa avanzando en medidas que permitan luchar contra la emergencia climática.