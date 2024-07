Los cinco productos que no puedes perderte en el nuevo local de Juan Flórez: The Coffee

El pasado 18 de julio abrió en el número 9 de Juan Flórez el local de The Coffee . A Coruña es la tercera provincia española en la que abre, precedida por Barcelona y Valencia, lugares en los que gozó de un increíble éxito. Ahora se extienden hasta Galicia, donde contarán con un hueco en una de las zonas más concurridas e icónicas de la ciudad de A Coruña.

El local de The Coffee nace en el año 2018 de la mano de tres hermanos provenientes de Brasil, quienes quedaron enamorados del concepto de local to go de café japonés. Por ello, decidieron crear un lugar que usara ese concepto compacto, minimalista y tecnológico, fusionándolo con la cultura de café brasileño.

Así es como nace The Coffee, con presencia alrededor de ocho países, cada día creciendo más. Ahora bien, ¿qué nos recomiendan ellos? En el local se ofrecen cafés de todo tipo, tanto café de toda la vida como especialidades que han tomado de diferentes culturas del mundo.

Así que, sin más dilación, vamos a conocer cuáles son los 5 cafés imprescindibles que debes probar cuando visites The Coffee:

1. Lemon Honey Coffee

Es la primera bebida que no te puedes perder por nada del mundo, hecha exclusivamente para el verano, pues está en el local por tiempo limitado.

Se trata de una fusión entre el café clásico de The Coffee con miel, que le da un sabor dulce que hace que ni siquiera necesite azúcar, y el limón, que le añade un toque final refrescante y veraniego.

2. Ichigo Matcha

La segunda bebida imprescindible no es un café, sino un té. Es el denominado Ichigo Matcha. Este primer nombre es una especie de juego de palabras en japonés. “Ichi” significa “uno” y “go” es “cinco”, pero unidos forman la palabra “fresa”, que hace referencia a uno de los ingredientes más importantes de este producto.

Es una bebida fría que combina la leche con fresas frescas y el matcha, haciendo una preciosa combinación de tres colores que ha dejado encantados a todos los clientes de alrededor del mundo. La bebida, a pesar de ser exclusiva de primavera, ha tenido tanto éxito que se ha quedado permanente en el menú.

3. Cold Brew

Pasamos a la sección de las bebidas más clásicas, pero que pasan desapercibidas en otros locales. Sin embargo, el Cold Brew es una opción ideal para tomar en The Coffee.

Es una infusión fría de café saludable y energizante, al que no hay que echarle azúcar para que sepa bien, pues tiene una baja acidez ideal para quienes huyen del típico café negro. Además, su extracción hecha en frío hace que sea una bebida perfecta para esta época del año: refrescante, saludable y que aporta mucha energía para empezar tu día.

4. Sandwiches artesanales

Pasamos a la sección de comida que ofrecen en el local, por si te apetece pasarte a probar sus bebidas y acompañarla de alguno de sus productos salados de calidad.

En The Coffee, una de sus mayores especialidades son sus sandwiches caseros, entre los que tienes tres opciones diferentes: grilled cheese (queso a la parrilla), jamón y queso y jamón y queso con tomate. Elaborados al momento, con pan brioche y calentados con anterioridad para dar la sensación de que se deshacen en tu boca.

5. Banana bread

Terminamos con un producto dulce, ideal para acompañar con el café clásico de The Coffee. El banana bread o pan de banana es un postre sencillo, el cual no se excede con los azúcares. A esto se le suma la forma artesanal que tienen de prepararlo, hecho con ingredientes naturales y sin conservantes, lo cual hace de este producto una opción ideal para todo aquel que desee contrastar su café con algo más dulce.