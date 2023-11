Una carta renovada para el sabor más Peculiar de A Coruña

El restaurante Peculiar de A Coruña estrena nueva carta y lo hace poniendo el foco en el producto de calidad, sometido a la modernidad y a la vanguardia sin perder nunca el respeto a su origen. Así lo cuentan los hosteleros Álvaro Victoriano y Rubén García que ofrecen un nuevo giro gastronómicamente emocionante a su propuesta culinaria con la presentación de esta tentadora carta. Se trata de una experiencia con capacidad de satisfacer no solo a paladares aventureros, sino también a aquellos que no quieren renunciar a los clásicos favoritos. Porque los platos que funcionan no se van a ir de las comandas. Las alcachofas frescas confitadas con butifarra negra, las croquetas de jamón ibérico de bellota y el mítico falso risotto de vieiras al oporto continúan siendo opciones irresistibles que ya han ganado el corazón de los comensales.

Plato de tartar de dorada de la nueva carta de Peculiar

Uno de los platos estrella que brilla en esta nueva propuesta es el tartar de dorada curada en agua de mar. La frescura del pescado se realza con una sutil sopa de apio, champagne y uvas, creando una combinación perfecta. Los amantes del tartar no se quedarán indiferentes. La viera de Cambados curada con vichyssoise, acompañada de vinagreta de jengibre y aceite de cebollino, es una explosión de sabores marinos con toques de frescura y sofisticación. Es difícil hacer una elección en carta cuando cada plato sorprende más que el anterior.

El rape negro, con su acompañamiento de curry verde y pomelo rosa, se eleva a nuevas alturas con la adición de torreznos y tirabeques salteados. Una combinación única que muestra una vez más la habilidad del Grupo Peculiar para mezclar ingredientes aparentemente dispares en una sinfonía de sabores.

Para aquellos que buscan una experiencia más clásica pero igualmente deliciosa, el cordero lechal a la menta con yogur griego, verduritas y queso Cebreiro ofrece una opción sorprendente y llena de sabor. La inclusión de productos locales, como el queso Cebreiro, agrega sin duda un toque de autenticidad a este plato. Para terminar, es imposible quedarse solo con un postre, pero no perdería de vista el mascarpone con vainilla, caramelo salado y merengue de café ni, por supuesto, el toffe con plátano asado, chocolate y florentina.

Merengue de café, con mascarpone, vainilla y caramelo salado

Innovación

El Grupo Peculiar demuestra una vez más su compromiso con la innovación, elevando cada plato a una experiencia única. El servicio impecable que caracteriza a todos los restaurantes del grupo complementa esta experiencia gastronómica excepcional. Desde la presentación de los platos hasta el conocimiento detallado del personal sobre cada creación, el restaurante ofrece no solo una comida memorable, sino una experiencia completa que cautiva todos los sentidos.

La nueva carta del Grupo Peculiar es un festín de creatividad y calidad, donde la innovación y los clásicos conviven armoniosamente. Álvaro y Rubén lo han hecho una vez más, lograr una propuesta culinaria que no solo satisface, sino que también sorprende y deja una impresión duradera en todos aquellos que tienen el placer de disfrutarla. Y, lo más importante, al salir ya quieres volver.