Un brunch en el Plaza

No hay comida que más me guste que el desayuno. Disfruto de mi café y lo saboreo tomándome mi tiempo como un ritual. Por eso, cuando recibí la invitación de mi amiga María Perez Patiño de Desayuna Coruña para probar el nuevo “Bruch en el Plaza”, celebrando el 20º aniversario del hotel, junto con bloggers e influencers más conocidos de Galicia especializados en temas gastronómicos, viajes y de estilo de vida, le contesté que sería un placer para los sentidos, me remite casi de forma instantánea a un domingo lleno de glamour en la ciudad de los rascacielos. Y así es… salvo por el hecho de que este desayuno tardío con estilo se produjo en otra Atlantic City, A Coruña. Carrie Bradshaw no tendría nada que envidiarnos.









Los invitados fuimos recibidos en el hall del hotel y nos dieron la bienvenida en el singular SkyBar conocido como la terraza en el cielo de A Coruña, no tan alto pero no por ello con menos encanto. Desde un Top of the Rock o un riquísimo coctel de autor con las mejores vistas de la ciudad, es el lugar perfecto para desconectar y divertirse. Posteriormente tomamos nuestro brunch en su restaurante Esencia asesorado por el chef Estrella Michelín Luis Veira.

















Degustamos un menú muy completo, que estará disponible todos los fines de semana a partir de las 11.30 horas, compuesto por:

-Huevo poché con salmón y aguacate.

-Tosta de tumaca con pavo braseado.

-Croissant de queso crema y fresas.

-Granola con yogurt.

-Rol de ibérico con aceite de trufa.

-Brownie de chocolate.

-Mini volcán de ensaladilla de langostino

-Bomba rellena de nata y cítricos.

-Brocheta de cherry con mozarella y aceituna negra.

-Carrot cake.

-Gofre de Nutella con fresas.

-Café, infusiones, zumos naturales y aguas aromatizadas.









No hace falta llevar unos Manolos para disfrutar de un brunch en buena compañía pero vestirse para la ocasión siempre ayuda a que la experiencia sea más enriquecedora, palabra de Carrie.