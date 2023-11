La Xunta remite a la Fiscalía la petición de una madre de paralizar la eutanasia de su hija en Santiago

La eutanasia estaba programada para el jueves, pero, finalmente, no se llevó a cabo, porque los profesionales sanitarios no pudieron acceder al domicilio, al no abrirles la madre de la mujer, que tiene 54 años y padece esclerosis múltiple