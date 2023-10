La Xunta inicia la tramitación de la ley de cultura inclusiva para poder aprobarla este año

La Xunta ha aprobado este jueves el proyecto de ley de cultura inclusiva y accesible de Galicia, que enviará ahora al Parlamento donde espera su aprobación este año, con el objetivo de garantizar "el acceso a la cultura de todas las personas" en la comunidad.



El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha asegurado que se trata de una ley "pionera" no solo en España, sino en Europa, y que incluirá medidas como que la venta de entradas para espectáculos culturales no sea solo de por internet, sino que haya un mínimo reservado para taquilla, y descuentos y gratuidad para algunos colectivos, como las personas en riesgo de exclusión social.



Son condiciones que la Xunta aplicará en la programación en la que participe, pero que también espera impulsar en los espectáculos de iniciativa privada.



Se trata de "eliminar las barreras físicas, cognitivas, comunicativas, sociales o territoriales" que pueda haber para el acceso a la cultura, por lo que también se impulsarán formatos itinerantes de la programación para que los espectáculos lleguen al ámbito rural.



Las medidas, en todo caso, se concretarán en un plan de accesibilidad al mundo de la cultura, que se debe aprobar antes de dos años tal y como prevé la nueva normativa, en la que también se incluye la creación de un observatorio para gestionar "los principios fundamentales" de la ley.



Así lo ha explicado el conselleiro de Cultura, Román Rodríguez, quien ha indicado la finalidad de esta normativa de que "cualquier persona, más allá de sus especificidades pueda participar en el mundo de la cultura tanto como creadores o como consumidores" y, de esta manera, "ensanchar la base cultural de Galicia".



Rodríguez ha destacado que este proyecto de ley se presenta en un "buen momento" para la cultura gallega, no solo por los premios recibidos recientemente tanto en el cine como en la literatura, sino porque es un sector que supone el 3% del PIB gallego, con 35.400 empleados, y una "tendencia positiva" en los últimos años.



El Consello de la Xunta también ha aprobado este jueves la declaración de proyecto de interés autonómico (PIA) para la ampliación del Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña (Chuac) lo que supondrá, en la práctica, que "van a agilizarse mucho los trámites", ha apuntado Rueda.



Además, el Gobierno gallego ha aprobado tramitar por urgencia las expropiaciones necesarias para esta obra que tendrán un coste de 17 millones de euros.



En el ámbito sanitario, otro de los acuerdos es la contratación del suministro de marcapasos y desfibriladores para el Servicio Galego de Salud (Sergas) por 102 millones de euros, con el objetivo de generalizar el uso de estos aparatos para la práctica totalidad de los pacientes que los necesiten, frente a los 2.250 que los usan actualmente.



La compra de 13.149 marcapasos y 2.875 desfibriladores será centralizada para conseguir un ahorro de unos 1,5 millones de euros al año.



Por otra parte, Rueda ha justificado que la Xunta haya abierto una investigación sobre los inspectores de residencias de personas mayores que denunciaron la filtración de datos sobre las fechas en que pretendían efectuar controles.



Según ha explicado, se trata de un ejercicio de "transparencia e investigación" para saber "exactamente lo que pasó", por lo que "quien no sea responsable de ninguna conducta no adecuada a sus deberes como funcionarios públicos no tiene que tener absolutamente ningún problema", ha zanjado.



Respecto a la compra por parte de una empresa checa de las plantas de Xeal en Galicia, Rueda ha manifestado que es "una buena noticia" que se trata de una compañía del sector "sólida y solvente" por lo que confía en que se garantice la continuidad de la actividad de las fábricas, ya que "es una condición".