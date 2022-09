La Xunta destinará 5 millones a reconstruir la LU-651 entre Folgoso y Quiroga tras el hundimiento de marzo

La conselleira de Infraestruturas e Mobilidade, Ethel Vázquez, ha anunciado este viernes en Lugo que se habilitará un "nuevo trazado" de 840 metros de la carretera autonómica LU-651, que une Folgoso do Courel con Quiroga, tras el hundimiento de una parte de la vía en marzo pasado.

En una rueda de prensa, Vázquez ha puntualizado que se invertirán "casi cinco millones de euros, en una actuación donde se tienen que hacer desmontes, rellenos o estabilización", además de acometer expropiaciones en Folgoso do Courel para el nuevo itinerario.

La conselleira ha precisado que el trazado exige "la máxima seguridad y las máximas garantías", y para eso la actuación se apartará de la zona afectada por el derrumbe, algo que "se ponderó en la toma de la decisión sobre la solución escogida" tras estudiar hasta cinco alternativas.

Ahora, ha explicado, se abre un plazo de tres meses para la elaboración de un proyecto que "tiene un plazo de ejecución", a partir de ese momento, de "entre diez y doce meses" para su conclusión. "Hablamos de una zona que medioambientalmente tiene mucho valor y fue uno de los criterios que tuvo mucho peso en la toma de la decisión", ha sentenciado.

La alcadesa de Folgoso do Courel, Lola Castro, ha agradecido "la rapidez en estos trabajos", al tiempo que ha elogiado el "desvío alternativo que se puso en marcha, sobre todo en la época de incendios, y fue en un tiempo récord porque se adjudicó en mayo y los incendios empezaron el 14 de julio".

"Con el incendio se pudo pasar por ese desvío, para que pasaran los medios de extinción y se evacuara a los vecinos de los pueblos", ha afirmado, al tiempo que se ha congratulado por el trabajo realizado por la Xunta de Galicia para habilitar ese nuevo trazado.

"Improvisación" del Gobierno

Por otra parte, la conselleira Ethel Vázquez, se ha referido también a los problemas ocasionados por el desplome del viaducto do Castro en la A-6 y ha advertido al Gobierno central de que esta infraestructura "es fundamental para la competitividad de Galicia", y para el turismo.

Así, ha contrapuesto la "agilidad y transparencia" de la Xunta con la "improvisación" y el "caos" que, a su juicio, exhibe el Ejecutivo de Madrid a la hora de abordar alternativas al tráfico en la A-6 a su paso por Pedrafita do Cebreiro.

Vázquez ha incidido en que todo lo que "acontece con el viaducto de la A-6, precisa de máxima transparencia, de máxima agilidad y de máxima información". "De todas esas cuestiones vemos que no existe agilidad, ni transparencia. Aún no sabemos las causas, no sabemos cuando se va a realizar la reconstrucción total, carecemos de un cronograma completo de la reconstrucción total, carecemos de un desvío provisional que facilite el tráfico al transporte de mercancías", ha censurado.

La conselleira ha lamentado que "lo que está haciendo el Ministerio de Transportes no cumple las expectativas de lo que espera la ciudadanía, de una infraestructura fundamental para Galicia" y ha apuntado que "hay un desconocimiento de las necesidades de Galicia y un desconocimiento del territorio gallego, y de las necesidades en materia de movilidad".

"Creo que la A-6 merece más respeto y más implicación por parte del Ministerio de Transportes", ha reivindicado, tras recordar que la reunión mantenida con responsables de la administración central fue "a título informativo" porque la Xunta no fue consultada sobre el uso de carreteras autonómicas "para realizar el desvío" en la planificación de vialidad invernal a través de la N-120.