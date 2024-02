Sumar Galicia denuncia que una apoderada del PP de Vigo agredió a uno de sus representantes

Dentro de una jornada electoral tranquila, Sumar Galicia ha denunciado que uno de sus apoderades fue agradedido por un representante del PP. Ocurrió, aseguran, en el colegio electoral de Balaídos, en el Distrito electoral 4 de la ciudad de Vigo.

Según aseguran fuentes de Sumar Galicia, el suceso se produjo a las 12.45 horas cuando "unha apoderada do PP atopábase no interior dunha das cabinas, manipulando as papeletas, ocultando as dos demais partidos. Un apoderado de Sumar Galicia chamoulle a atención e urxiulle abandonar a cabina. A apoderada do Partido Popular saiu finalmente fóra da cabina e empurrou o apoderado de Sumar Galicia, que caeu golpeando a cabeza contra unha mesa e quedando inconsciente durante uns minutos".

Desde el partido aseguran que fue entonces cuando una apoderada del BNG llamó a la ambulancia que trasladó hasta el hospital Álvaro Cunqueiro a la víctima. "En canto tiveron coñecemento dos feitos e antes de que chegara a ambulancia personáronse no colexio Verónica M. Barbero e Ramón Sarmiento. Sarmiento puido falar co apoderado agredido en canto recuperou o coñecemento e xusto antes de ser trasladado ao Hospital, así como cos membros da mesa e outros apoderados que presenciaron a agresión", aseguran desde Sumar Galicia, que indican que tanto los tres miembros de la mesa como dos apoderadas del BNG y otra de Sumar Galicia corrobaron los hechos, por los cuales el partido que dirige Yolanda Díaz está evaluando una acción jurídica.