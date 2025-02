Rueda pretende avanzar en competencias y pedirá una cuarta transferencia al Estado

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, aseguró que uno de los objetivos de su legislatura será “avanzar en las transferencias competenciales” y dijo que reclamará una cuarta competencia al Gobierno para “poder tramitar todo lo que tiene que ver con los permisos laborales” de los migrantes.

En una entrevista a EFE, el mandatario autonómico apuntó que tras la competencia en gestión del litoral, pendiente de efectivizar; la de meteorología, ya solicitada; y la transferencia de la AP-9, a tramitación en el Congreso; la siguiente será la relativa a la homologación de títulos de sistemas de educación superior extranjeros.



“Todo lo que tiene que ver con, por ejemplo, las competencias por arraigo, la gente que viene aquí, encuentra un trabajo y con eso puede regularizar su vida, creo que es muy importante poder hacerlo desde aquí y eso es algo que queremos reclamar también”, afirmó, después de “cerrar lo del litoral, por fin”, y “dejar encauzado el tema de la meteorología y, si dejan de darle largas al tema de la AP-9”.

Un año después de su elección, celebra la “tranquilidad y estabilidad” que se vive en la comunidad

En todo caso, dejó claro que reclamar competencias no es conseguir un mayor número, como cree que pretende el BNG, hay que pedir aquellas que sean “útiles”, y admitió que si no se insistió antes es porque no había disposición por parte del Gobierno central.

“Desde luego, no por los Gobiernos de Pedro Sánchez pero tampoco por los anteriores, tengo que decirlo porque es así, no había demasiado interés ni ansias por transferir competencias”, aseguró.



Rueda va a celebrar el sábado, 15 de febrero, el aniversario de su victoria por mayoría absoluta del 18 de febrero de 2024, con un acto en Santiago de Compostela. De este año transcurrido, el presidente destacó como lo mejor la “tranquilidad y estabilidad” en la comunidad que le permitió “ir cumpliendo compromisos”, y como “lo peor”, la “falta de colaboración” del Gobierno central.





"Problema complejo”



Ante las últimas agresiones a personal sanitario, Rueda dijo que se actualizarán los protocolos si hay necesidad, se estudiará si es preciso reforzar las medidas de seguridad, y la Xunta apoyará las denuncias por agresión de su personal. Al tiempo, abogó por afrontar con un “foco amplio” el “problema complejo” que no tiene “una única causa”, por lo que intentar buscar justificación en problemas de salud mental o las listas de espera “sería un enorme error”.



Destacó que hay muchos profesionales que denuncian cómo “cada vez llega gente en un estado más agresivo, que provoca más altercados”, por lo que “hay que preguntarse también como sociedad qué está pasando para que ese número se incremente”.



Sobre la falta de vivienda, abogó por dar “más estímulos” a propietarios para poner pisos en el mercado y destacó las viviendas públicas previstas por la Xunta, con “casi 2.000 de las 4.000 comprometidas para la legislatura en algún grado de ejecución”.

Lengua propia



El mandatario insistió en defender el “bilingüismo cordial” que cree que existe en Galicia entre las dos lenguas cooficiales, y aunque admitió que “es necesaria la acción” de la Xunta para que el gallego tenga “buena salud”, tras los datos sobre el retroceso en el uso del idioma, también hace falta la actuación de la sociedad y las familias porque “la gente tiene que ser consciente de que una lengua se cuida entre todos, no solo desde una administración”.



Por parte del Gobierno gallego “seguiremos fomentando nuestra lengua propia, pero lo que no haremos nunca es imponerla”, afirmó, por lo que rechazó modificar el decreto del plurilingüismo en la educación.

Por eso, en el Pacto pola lingua que la Xunta propuso a la oposición la “línea roja es no imposición de ninguna de las dos lenguas, si dentro de eso se puede modificar el decreto, no hay ningún problema”, afirmó.



También justificó la nueva ley de medios públicos, en tramitación en el Parlamento, y criticó la oposición de BNG y PSdeG.

En lo que se refiere a la oposición de los trabajadores de la Crtvg, cree que hay “opiniones para todos los gustos” y pidió respeto “para todos”. Ante las acusaciones de “manipulación” en el ente público, aseguró que no hay “ninguna injerencia, jamás”.



Por lo que respecta a la tramitación del proyecto de Altri en Palas de Rei, está en su “fase final” pero sin “fecha concreta”, según Rueda, que pidió a la ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, que lo apoye con fondos públicos si cumple con el principio de “no daño significativo”.

Sobre si esta planta podría recibir ayudas de la Xunta, manifestó que no sabe a cuál puede optar este proyecto y si la empresa “la pidió o no”, pero “si la piden tendrán el mismo tratamiento que cualquier otro proyecto”.