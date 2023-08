Rueda hará unos presupuestos "realistas" para 2024 y se propone seguir la senda de las rebajas fiscales

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, da un paso más y, con el debate abierto en torno a una posible condonación de la deuda a algunas comunidades y a la reforma del sistema de financiación autonómica, ha advertido de que está dispuesto a "plantarse" ante quien haga falta en defensa de un trato justo para Galicia. Esta premisa incluye al socialista Pedro Sánchez, pero también a otros populares si es necesario.



En una entrevista concedida a Europa Press, el también líder del PP gallego, quien no cierra la puerta a la vía judicial aunque por ahora prefiera explorar el camino político y reivindica que cualquier modificación del modelo de financiación se acuerde "entre todos" en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), se ha mostrado muy contundente y ha lanzado un aviso: "En esto voy a ser muy firme".



Rueda ha censurado cualquier negociación bilateral que pueda tener Sánchez para tratar de facilitarse una investidura, pero también ha apuntado a su propio partido, después de que dirigentes como el presidente valenciano, Carlos Mazón, haya exigido una "compensación" de la deuda para su comunidad. El presidente gallego mantiene que el diálogo debe ser entre todos, con "cesiones" de todas las partes, y rechaza frontalmente cualquier vía que perjudique a Galicia.



"Yo en esto voy a ser muy firme y espero que todo el mundo sea coherente. Si compañeros o compañeras mías, presidentes de comunidades, aunque sean de mi partido, no están con este planteamiento, a Galicia la van a tener enfrente", ha advertido.



"No tengo ninguna duda de que, por muy mal que hayan cogido sus gobiernos autonómicos algunos compañeros míos, que los han cogido con una deuda muy grande, y por muchas urgencias que tengan en solucionarlo, esto no se puede plantear de forma bilateral, ni asimétrica, ni con injusticias. Es un error. Espero que no, porque creo que es gente razonable, pero no tendría problema en plantarme y decirles que no tienen razón, aunque sean del PP", ha agregado.



No en vano, Rueda también ha ratificado su intención de "reforzar" la alianza con comunidades con intereses comunes con Galicia. Si con él al frente de la Xunta se han dado pasos, ya con Alberto Núñez Feijóo en 2021 ocho presidentes de distinto signo político (Castilla y León, Castilla-La Mancha, Aragón, Extremadura, Asturias, La Rioja y Cantabria, además de Galicia) firmaron una declaración en la que sentaban las bases de una postura compartida para la financiación.



"En esto hay que hacer masa crítica, hay cosas en las que tenemos que unirnos", ha advertido Rueda, que teme que el debate vaya a un choque de territorios. Eso sí, si ocurre, advierte que será "responsabilidad" del Gobierno central por intentar apurar ahora el debate de la financiación autonómica después de "ignorar" las peticiones de reunión del CPFF para abordar la situación "durante cinco años".



Enfrente, ha apelado a que se produzca la investidura, "cuando sea", y después ha apuntado que "este debería ser el primer tema y fundamental". Eso sí, siempre "hablando entre todos" y sin dar "privilegios" a ningún territorio "a costa" de otros.



Rueda ni siquiera ve prioritario poner el foco en el diferente modelo foral de dos de las autonomías, Euskadi y Navarra. "A mí, mientras que existan estos sistemas específicos lo que quiero es que no sean insolidarios con el resto de España y, en teoría, hay mecanismos de reequilibrio", ha argumentado.



Y ha vuelto a una de sus principales preocupaciones: "¿El problema es que hay dos territorios que tienen un régimen económico específico? No, el problema es la mala gestión que han tenido no solo Cataluña, sino todas las comunidades del Levante (ha mencionado Valencia y Murcia)".



"A Galicia le interesa muchísimo más que no se solucionen los problemas económicos de los que están endeudados a nuestra costa que reclamar un régimen económico específico. Eso, no digo que no, pero tendría que ser mucho más adelante", ha agregado, antes de proclamar que el discurso nacionalista de que Galicia "es autosuficiente" no es "cierto".



"Necesitamos la solidaridad del resto de España", ha admitido el presidente, quien ha concluido que el resto de territorios son "solidarios" con Galicia y él continúa reclamando que prosiga "esa solidaridad". "Sería un error pensar que somos totalmente autosuficientes, porque no es verdad", ha zanjado.



A lo largo de la entrevista con Europa Press, Rueda se ha quejado de que las "incertezas" del escenario político estatal y el hecho de que el actual Gobierno en funciones "está en todo menos en eso" provoca dificultades a las comunidades que, como Galicia, quieren elaborar sus presupuestos para el ejercicio de 2024 "en los tiempos que marca la ley".



En todo caso, tras ratificar que "en estos momentos" no está en sus planes un adelanto de las autonómicas y que trabaja con el horizonte de agotar mandato, ha ratificado que su Gobierno trabaja en el diseño de unos presupuestos "realistas", después de un ejercicio en el que las cuentas autonómicas alcanzaron una cifra histórica (12.600 millones).



"Somos conscientes de que una parte importante venía de los fondos europeos y tenemos que ser realistas y responsables porque cuando desaparezcan esos fondos vamos a tener un problema: menos ingresos, pero gastos mucho mayores", ha relatado, aunque no descarta acudir a la vía de la deuda "dentro de un realismo" y actuando "con responsabilidad". Pero también para ello, advierte, es necesario saber "el nivel de endeudamiento" que van a poder tener las comunidades.



"No tenemos la certeza a día de hoy de cuál va a ser nuestro nivel de déficit para el año que viene. Hablan de nivel cero, de no poder acudir al endeudamiento precisamente por el enorme endeudamiento del Gobierno y porque hay que cumplir las cifras globales en Europa", ha esgrimido, antes de añadir que su objetivo es "seguir la senda" de las rebajas fiscales "si es posible". Eso sí, no a costa de poner "en cuestión" los servicios públicos.



Asimismo, ha ratificado que la economía gallega crecerá más del 1,7% previsto en este 2023.



Rueda considera que el socialista Pedro Sánchez es el presidente estatal que "peor" se ha portado con Galicia. "Sinceramente, creo que sí", ha dicho, preguntado al respecto durante una entrevista en la que ha vinculado esta actitud con "una estrategia electoral".



Sobre la mesa ha puesto varios ejemplos: desde la retención de fondos para proyectos como el de Altri, para el que le "garantizó" financiación, hasta la designación de un comisionado para el Corredor Atlántico, José Antonio Sebastián Ruiz, con el que "no" ha conseguido contactar en seis meses, hasta la gestión de los trenes Avril.



"Hay un momento en el que a uno se le agota la paciencia; yo no me lo tomo como un ninguneo personal, sino a Galicia, a la que represento", ha advertido, antes de añadir que, si hubiera un cambio de actitud, él sería "el primero" en aplaudirlo.



Y tras decaer la iniciativa legislativa gallega sobre el traspaso de la AP-9 al disolverse las Cortes, Rueda ha reivindicado que él quiere "transferencias de primera" como esta --o la controvertida de costas--. "Si Feijóo fuera presidente del Gobierno, el primer gesto que debería tener con Galicia es un traspaso rápido de la AP-9". "Yo se lo voy a pedir", ha zanjado.