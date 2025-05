Rueda cree que hay "prioridades mayores" a las que destinar lo que cueste oficializar el gallego en la UE

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha manifestado este lunes que se le ocurren "prioridades mayores" a las que destinar lo que costaría oficializar el gallego, el catalán y el euskera en la Unión Europea.



"Si el coste de lo que se está hablando, más de 40 millones de euros al año, es real, a mí en estos momentos se me ocurre que, si tiene ese dinero el Gobierno central, en estos momentos hay prioridades mucho mayores", ha subrayado.



A preguntas de los medios tras la rueda de prensa del Consello este lunes, Rueda ha dicho que no le "constan" supuestas maniobras del líder del PP nacional, Alberto Núñez Feijóo, para tratar de frenar esta oficialidad.



En todo caso, ha asegurado que ve "clarísimo" de dónde viene este asunto: "No hay ningún interés de Pedro Sánchez en la utilización de ninguna de las tres lenguas en el Parlamento Europeo, lo que hay es una necesidad de cumplir y una exigencia más del independentismo catalán".



En esta línea, ha afirmado que ningún departamento de la Xunta ha sido consultado para aportar algo, por lo que ha reprochado que tengan que ver "desde la distancia" que se habla en nombre de la lengua propia de Galicia "sin hablar en absoluto con el Gobierno de Galicia".



Asimismo, ha insistido en que el Ejecutivo autonómico está "a favor de cuánta más difusión y utilización del gallego, mejor", algo que ha ejemplificado recordando que él mismo se expresó en gallego en el Comité de las Regiones.



"Si ahora se quiere dar un paso más, que simplemente es por cumplir una exigencia a quien sustenta al presidente en su puesto, por un día más en Moncloa, esto no tiene nada que ver con el fomento de las lenguas", ha resumido.

Por otro lado, preguntado sobre si cumplidos 15 años del decreto del plurilingüismo cree que fue eficaz para el avance del gallego, el titular del Gobierno autonómico ha reafirmado que están "abiertos" a un pacto para "seguir mejorando el apoyo y la pervivencia" del uso del gallego, que ha reconocido que es "un trabajo siempre inacabado".



Sin embargo, ha reiterado que no van a "permitir" la "imposición monolingüística en ninguna de las dos lenguas". "Creo mucho en el plurilingüismo, en conocer cuántos más idiomas mejor, no nos olvidemos del inglés. Creo que ese decreto sentó los pilares para que todo eso fuese posible. ¿Que ahora se puede mejorar? Sin ninguna duda, por eso estamos intentando ese pacto, que algunos están empeñados en que no vaya para delante", ha criticado.

El secretario xeral da Lingua respalda que se normalice el uso del gallego en la UE pero sin coste económico

El secretario xeral da Lingua, Valentín García, ha respaldado que se normalice el uso del gallego como lenguas oficial de la UE, pero no con el coste económico que, según ha dicho, supondría.



Así lo ha manifestado, a preguntas de los periodistas, después de que España se haya visto forzada a renunciar a la petición de someter a votación este martes su propuesta para reconocer el catalán, euskera y gallego como lenguas oficiales de la UE, después de que varias delegaciones insistieran en que es prematuro pronunciarse sobre un asunto sobre el que apenas se ha debatido y sobre el que persisten serias dudas sobre su encaje legal e impacto económico y práctico.



"La posición de la Xunta está fijada desde hace tiempo, somos favorables a la oficialidad del gallego en cualquier ámbito, pero no como se está haciendo, se trata de una imposición que va a costar 44 millones de euros al año", ha dicho sobre el acuerdo entre socialistas y Junts en relación a esta cuestión.



Al respecto, ha defendido que los fondos estén destinados "a promover el gallego en Galicia en primer lugar" y, al respecto, ha apuntado a proyectos que requieren financiación. "Está bien que sea oficial pero hay unas condiciones que se están imponiendo al Gobierno central y que acepta por cuestiones que tienen que ver con una negociación política".



"Esas condiciones económicas deberían revertir en la promoción del gallego en Galicia antes que hacerlo en Bruselas", ha recalcado para incidir en que no debe ser "por fondos que provengan del Gobierno español". "Tiene que ser Europa quien oficialice en igualdad de condiciones", ha insistido.



García ha hecho estas declaraciones coincidiendo con la reunión de seguimiento de la comisión interuniversitaria de Política Lingüística en el rectorado coruñés, con participación también del secretario xeral de Universidades, José Alberto Díez.



Sobre la misma, ha destacado la coordinación de acciones entre las tres universidades públicas para promover el uso del gallego y su "fijación" en diferentes ámbitos, desde estudios de ciencia y universidades hasta ámbitos como la investigación.

Reacciones de la oposición

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha tachado de "vergonzoso y triste" que Rueda, y el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, "trabajen en contra del gallego" para que "no sea oficial en la Unión Europea".



En declaraciones a los medios en Mondariz-Balnerio, la portavoz del Bloque ha asegurado que mira "con esperanza" la posible aprobación del gallego como lengua oficial en la UE, que ha considerado "un paso muy importante" al entender que "no puede haber lenguas de primera y de segunda" y sería, además, "una herramienta para garantizar el futuro del gallego".



Sin embargo, ha lamentado que el PP, "en lugar de arrimar el hombro", lo que hace es, en su opinión, "intentar poner piedras en el camino" para que esto no se produzca. Y es que, tal y como ha apuntado, Pontón, este mismo lunes tuvieron "conocimiento de que estaban realizando maniobras con otros estados de la Unión Europea para que votaran en contra".



"Y el máximo responsable", ha dicho, "es el expresidente de la Xunta, el señor Feijóo, con la complicidad de Rueda". "Vemos el tándem Rueda-Feijóo una vez más trabajando en contra del gallego. No sabemos por qué les molesta que nuestra lengua pueda ser plenamente oficial en la Unión Europea como es el castellano", ha reprochado.



Del mismo modo, ha censurado que Rueda diga que "no es una prioridad". "Yo quiero responderle con palabras de Castelao, que decía que la necesidad de hablar gallego no se siente en la barriga, se siente en el corazón de los gallegos que amamos nuestra lengua, que heredamos con orgullo este idioma de nuestros abuelos y queremos que siga siendo la lengua de nuestras hijas y de nuestras nietas", ha reivindicado.



Para la líder del BNG, este es un momento "importante", por lo que le parece "gravísimo" que la Xunta "trabaje en contra del reconocimiento del gallego y que lo hagan", ha añadido, "con ostentación".



En este contexto, ha recordado que los nacionalistas registraron una iniciativa en el Parlamento pidiendo la reprobación del PP por "trabajar en contra del reconocimiento oficial de nuestra lengua" y ha asegurado que seguirán tratando de "acabar con una situación que no deja de ser una discriminación".



"No va a suponer solo un elemento de orgullo, sino también más posibilidades, más recursos y más medios para que con nuestra lengua podamos estar en el mundo con total normalidad", ha aseverado.