250 becas de máster: una ayuda para que el talento gallego vuelva a casa

“Fue una alegría para mi familia y mis amigos tenerme otra vez en casa”, explica Pablo Torres Otero, un ingeniero coruñés de 32 años que emigró al Reino Unido y volvió a Galicia a continuar su especialización con un máster en prevención de riesgos laborales, que cursa en el campus de Ferrol de la Universidade da Coruña (UDC).





Torres es uno de los beneficiarios de las becas de excelencia para la juventud en el exterior (BEME Máster) destinadas a titulados universitarios gallegos con currículum “brillante” que emigraron al extranjero o son descendientes de nacidos en Galicia. Ese es el caso de Natalia López Prado, una mexicana de 23 años hija de gallegos, que estudió Contaduría Pública en la Escuela Bancaria Comercial de México. Ahora cursa un máster en Administración y Dirección de Empresas en la UDC. “Mis padres son de Boborás (Ourense). Fue mi padre el que emigró con 20 años a México en busca de trabajo y mi madre se mudó cuando se casaron”, explica.





Regreso

Para Pablo Torres, la beca supuso una gran oportunidad para volver a casa y orientarse de nuevo a su profesión, ya que el trabajo que obtuvo en 2017 cuando se mudó a Londres no tenía que ver con su titulación universitaria.





Las becas BEME también buscan atraer a estos jóvenes para que se vuelvan a afincar en Galicia y trabajen en esta comunidad autónoma. En el caso de Torres, “sería lo ideal”, aunque explica que “no se ata a nada”.





“A mí me gustaría quedarme aquí, pero si no encuentro trabajo y me sale algo en otra comunidad autónoma o país, me iré”, indica.





También Natalia López explica que su intención es quedarse en Galicia, con la condición, como Torres, de encontrar un trabajo. “Yo ya quería venirme para aquí, pero no sabía cómo. La beca supuso mi oportunidad para poder hacerlo”, explica la mexicana.





Con el objetivo de ayudar a los becados a conseguir un trabajo en Galicia, la Xunta también buscará dar herramientas y guiar a los beneficiarios, a través de la orientación laboral, para que se establezcan “definitivamente” en la comunidad gallega.





“Esta beca me da oportunidades para luego encontrar trabajo aquí”, explica Pablo Torres. “El máster, además, tiene muchas salidas a nivel profesional.





Ahora mismo estoy mirando ofertas y hay mucho de eso”, celebra.

“Te orientan muy bien e, incluso, te asesoran con otras subvenciones”, explica la mexicana. “Te dan muchas facilidades para que te quedes”, añade.







Respecto a la nueva convocatoria, ya publicada en el Diario Oficial de Galicia (DOG), se incrementa el número de plazas y la dotación económica asignada. En total, se ofrecen 250 plazas, medio centenar más que la convocatoria pasada, destinadas a jóvenes con título de grado, licenciatura, ingeniería o arquitectura, que estudiarán un máster en alguna de las tres universidades gallegas.





Además, la Xunta de Galicia incrementa el presupuesto destinado a estas becas, promovidas por la Secretaría Xeral da Emigración, que aumentará a 2,15 millones de euros.





Los beneficiarios podrán obtener ayudas por 7.000 o 7.650 euros, según procedan de Europa o del resto del mundo, por un curso completo de 60 créditos ECTS. Esta aportación puede aumentar a 10.500 u 11.475 euros si se matriculan en un curso de mayor duración (90 créditos).





En cuanto a los requisitos, los solicitantes deberán ser gallegos de nacimiento o descendientes por consanguinidad para poder optar a esta ayuda.





Asimismo, se deberá acreditar un mínimo de dos años de residencia en el extranjero y estar admitido en la preinscripción de algún máster de las universidades gallegas.





“La beca es una oportunidad para conocer tus raíces”, explica Natalia López, para quien está siendo una experiencia “completamente diferente” a la que se vive en su país de origen.





Sexta edición

La nueva edición de las becas BEME cerrará el 30 de abril, apuntan desde la Secretaría Xeral da Emigración, que pretende agilizar los trámites para abrir “lo antes posible” el plazo de solicitudes.





Además, destaca que con esta sexta convocatoria se ofrece la oportunidad de retornar a un total de 1.150 jóvenes gallegos.