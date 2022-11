El PSdeG ve a Rueda instaurado en "el comodín del agravio a Galicia"

El portavoz parlamentario del PSdeG, Luis Álvarez, ha denunciado este lunes "la estrategia" del presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, y de su gobierno de "sacar el comodín del agravio a Galicia" en cada ocasión que el Ejecutivo estatal consigue "avances" para la comunidad.

En rueda de prensa, Álvarez ha ironizado así con las quejas de Rueda por no hacer sido invitado a la cumbre hispano-portuguesa celebrada el pasado viernes en el municipio luso de Viana do Castelo a la que no asistió ningún otro mandatario autonómico, cuando "de forma consciente y deliberada" declinó asistir a la cumbre hispano-germana que hace un mes se celebró en A Coruña.

"Esto no es un gobierno corresponsable y que apueste por la cogobernanza”, ha recriminado el socialista sobre la postura de la Xunta.

A este hilo, Álvarez ha sostenido que en el encuentro de la pasada semana quedó constatado “el compromiso decidido del Gobierno en infraestructuras vitales” para la comunidad, como el impulso de la conectividad Vigo-Oporto pese a que la Xunta se dedique a “criticar y lamentar todas las mejoras que deriven del Gobierno del Estado”.

Por ello, ha reprochado que “todo lo que resulta ser bueno para Galicia es malo para la Xunta de Galicia” y eso, ha advertido, no es propio de “un gobierno responsable”.