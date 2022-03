Piden incorporar a lingua galega como asignatura lectiva no Bierzo

O Bierzo celebrou este mércores en Vilafranca do Bierzo o Día do Galego nesta comarca coas Xornadas Martín Sarmiento e a solicitude de seguir incrementando a presenza desta lingua na formación.





O membro da Real Academia Galega Héctor Silveiro apuntou que hoxe hai 1.115 estudantes de galego no Bierzo, pero aposta por incrementar esa oferta en Secundaria e Bacharelato e incorporar a materia de Lingua Galega ao currículo, o que significaría que compartirá horas coa de Lingua Española en territorio berciano.





Unha representante da Secretaría xeral de Política Lingüística da Xunta de Galicia, Lourdes Batán, asegurou que se trata dunha proposta que debe poñer sobre a mesa a Junta de Castilla y León desde a súa Consellería de Educación.





Ademais, como novidade da celebración este ano, o Instituto de Estudos Bercianos ( IEB) realizará un estudo da toponimia en galego para a súa conservación e mantemento, e as radios locais incluirán programación realizada nesa lingua.





Radio Bierzo (Ser) e Onda Bierzo (Onda Cero) serán as que se fagan cargo deste apartado, da man de alumnos bercianos de galego.





As Xornadas inclúen a preestrea do documental " Fálame sempre", sobre a situación do galego no Bierzo, e unha mesa de traballo xunto ao Consello Comarcal do Bierzo e o IEB.