O patrón do ‘Pitanxo’ lamenta as “filtracións” do informe da Ciaim para “sinalar culpables”

O patrón do pesqueiro galego ‘Villa de Pitanxo’, Juan Padín, así como a empresa armadora do buque afundido hai xa máis de tres anos e o seu administrador, Pesqueiras Nores Marín e José Antonio Nores, lamentaron as “filtracións” que nos últimos días apareceron en medios de comunicación sobre o borrador do informe elaborado sobre o naufraxio pola Comisión Permanente de Investigación de Accidentes e Incidentes Marítimos (Ciaim), indicando que buscan “influír na opinión pública” e “sinalar culpables”.



Nun comunicado, reivindicaron que ese documento é “confidencial”, rexeitando que se deu difusión en medios xa que se terxiversou a información que inclúe “ata o punto de apuntar responsabilidades, causando con iso un descrédito e danos ao patrón, á empresa armadora e ao seu administrador inxustificados e sen base técnica”.



“Resulta dunha especial gravidade usar ese borrador confidencial da Ciaim para crear unha opinión social en contra de quen se aventura que serían os responsables do sinistro, atribuíndolle ao borrador un valor que en absoluto ten, e tentando superpoñer as súas apreciacións ás demais probas que se practican nos procedementos en curso”, criticaron.

Padín e Nores destacaron que o ‘Villa de Pitanxo’ foi inspeccionado durante case un mes antes da súa última marea, tanto por peritos privados da aseguradora Mapfre como por inspectores da Dirección Xeral da Mariña Mercante e da sociedade de clasificación Bureau Veritas.



Así mesmo, Padín e Nores deslizaron que as filtracións se produciron despois de que as acusacións contratasen como perito particular “a un dos membros do pleno da Ciaim, que estaba a participar na investigación e que traballa como perito dunha das aseguradoras contra as que a empresa armadora mantén un procedemento de reclamación pola perda do buque”.



“Esta é unha das moitas irregularidades que se están producindo nesta investigación e que serán postas de relevo nos foros competentes”, sinalaron.