La nieve vuelve a Lugo y dificulta la circulación en más de 70 carreteras

La nieve ha vuelto con intensidad a la montaña de Lugo y la Diputación ha iniciado un operativo en las más de 70 carreteras provinciales a su paso por 11 ayuntamientos de la montaña.



Según ha informado la institución provincial, ha desplegado a 48 operarios y 32 máquinas y vehículos para hacer frente a las consecuencias en las carreteras provinciales y mantendrá el operativo, al menos, durante todo el fin de semana.



Los municipios más afectados son Baleira, Becerreá, Folgoso do Courel, A Fonsagrada, Cervantes, Navia de Suarna, Negueira de Muñiz, As Nogais, Pedrafita do Cebreiro, Quiroga y Samos.



Por su parte, la Dirección General de Tráfico (DGT) ha recomendado circular con precaución en la LU-633 desde Pedrafita do Cebreiro hasta el kilómetro 26, en Ramil, y también en la A-6 a su paso por Pedrafita.



La montaña lucense se encuentra en esta jornada de viernes en alerta amarilla por nieve donde se esperan acumulaciones superiores a los cinco centímetros, según MeteoGalicia.



Las temperaturas se han desplomado en Folgoso do Courel donde han alcanzado los -0,4 grados, seguido de A Fonsagrada con -0,1 y en Chantada donde el mercurio se ha situado en los 0 grados.