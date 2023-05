Nueva Pescanova se adhiere a la Alianza Galega polo Clima

El Grupo Nueva Pescanova se ha adherido este miércoles a la Alianza Galega polo Clima, impulsada por la Xunta de Galicia para que toda la sociedad se implique en la lucha contra el cambio climático y sus efectos en la comunidad.



Con la incorporación de esta multinacional, dedicada a la comercialización de los productos del mar, ya son más de sesenta las entidades, empresas, asociaciones ecologistas e instituciones que se han sumado a esta iniciativa, según ha destacado el presidente gallego, Alfonso Rueda.



"Se están produciendo cambios que suponen muchas amenazas si no somos capaces de hacerles frente", ha señalado Rueda durante su visita al centro de I+D+i en acuicultura que la compañía tiene en O Grove (Pontevedra).



Allí se ha formalizado la adhesión del Grupo Nueva Pescanova a esta alianza, una incorporación que, ha subrayado el titular de la Xunta, es importante "por la materia a la que se dedica y el futuro de la investigación que están haciendo en este centro".



Que empresas "tan potentes" manifiesten su compromiso con esta alianza, según Alfonso Rueda, "es una llamada de atención a toda la sociedad para que nos concienciemos y nos impliquemos mucho más" ante los efectos de la emergencia climática.



Con su firma, la compañía se compromete, ha detallado Rueda, a reducir sus emisiones, utilizar energías renovables en todos sus procesos productivos o intercambiar información sobre el cambio climático, algo que "ya es un problema de la sociedad y una amenaza para el futuro".



"Hay caminos ya iniciados que no tienen vuelta atrás", ha sostenido el presidente gallego, que ha abogado por avanzar "con sentidiño" y mediante una planificación "eficaz" para no generar "frustración" entre los ciudadanos si no se alcanzan los objetivos trazados.



El dirigente autonómico considera que no pueden marcarse "por planteamientos ideológicos o por conveniencia política" objetivos que tengan "plazos cortos" que obliguen a cumplirlos "por encima de todo", sino planificarlos para que "todo el mundo pueda cumplirlos".



Alfonso Rueda ha defendido, en la línea con la ley de ordenación del litoral aprobada recientemente en Galicia, preservar la industria que está "pegada a la línea de costa", que respeta el medio ambiente y que "tienen que estar donde están" debido a su actividad.



Para la conservación de este litoral, ha sentenciado Rueda, estas empresas son los "mejores aliados" porque entiende que son las "primeras interesadas" en luchar contra el cambio climático.