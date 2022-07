Fallece a los 92 años Basilio Losada, académico de honor de la RAG

El filólogo e investigador de la lengua y cultura gallega y portuguesa, además de académico de honor de la Real Academia Galega, Basilio Losada (Láncara, 1930), ha fallecido este sábado en Barcelona a los 92 años.

El traductor, investigador y profesor, emigrante en Cataluña desde niño, fue el primer catedrático de Filoloxía Galega e Portuguesa en la Universitat de Barcelona y referencia obligada de la cultura gallega en Cataluña desde los años 60.

En un comunicado, la RAG ha lamentado el fallecimiento de Basilio Losada, al que ha destacado como un traductor que contribuyó a la proyección de las letras gallegas fuera de Galicia traduciendo al castellano a autores como Xohana Torres, Celso Emilio Ferreiro, Álvaro Cunqueiro o Uxío Novoneyra, entre muchos otros.

'Poetas gallegos de posguerra' (1971), 'Poetas gallegos contemporáneos' (1972) y 'Poetas gallegos de hoy' (1990), publicados en ediciones bilingües, son algunos ejemplos de esta labor.

Asimismo, la RAG destaca también sus traducciones de voces poéticas catalanas al gallego y de clásicos y contemporáneos del mundo lusófono al castellano, contribución que le valió, en 1991, el Premio Nacional de Traducción por 'Memorial del convento' de José Saramago.

El lancarés deja además un importante legado como investigador y divulgador de las letras gallegas, portuguesas y brasileñas. Maestro apreciado por las generaciones de filólogos que se formaron junto a el, subraya la RAG, mereció también el reconocimiento de instituciones del ámbito catalán, gallego y lusófono.

La Generalitat de Cataluña le concedió la Creu de Sant Jordi, en Brasil recibió la Orde do Cruceiro do Sul; en Portugal, la Comenda da Orde do Infante don Henrique; y en Galicia, la Medalla Castelao y el Premio Otero Pedrayo. En el año 2015 ingresó en la Real Academia Galega como académico de honor con un discurso titulado 'Reflexións sobre as primeiras novelas de Rosalía de Castro'.