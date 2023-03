Decenas de localidades gallegas acogerán movilizaciones este 8-M para reclamar igualdad

Decenas de manifestaciones y concentraciones en las siete ciudades y en otras muchas localidades gallegas están convocadas este miércoles, 8 de marzo, en el marco de la jornada del Día Internacional de la Mujer, con el objetivo de reivindicar la igualdad entre hombres y mujeres en los distintos ámbito.



De este modo, aunque habrá movilizaciones en múltiples puntos de Galicia, este año no habrá una gran convocatoria unitaria que reúna manifestantes de toda la Comunidad, tal y como se solía hacer antes de la pandemia.



La ciudadanía está llamada a salir a la calle y manifestarse a las 20,00 horas por la plataforma Marcha Mundial das Mulleres (MMM) en ciudades como Ferrol (Praza Amada García), Pontevedra (Praza de Ourense), Lugo (Edificio da Xunta) y Ourense (Subdelegación del Gobierno).



En Vigo la movilización, convocada por Feminismo Unitario de Vigo, también está prevista a las 20,00 horas y partirá de Praza dos Cabalos. Mientras, en A Coruña las feministas partirán a la misma hora del Obelisco en una manifestación que organizan la Plataforma Feminista Galega y MMM.



Por otro lado, Santiago es el único punto donde habrá dos manifestaciones con el mismo punto de partida, la Praza 8 de marzo. Así, la organizada Plataforma Feminista Galega a las 19,00 horas y la que encabeza MMM a las 20,00 horas, ambas con destino Praza del Obradoiro.



Además, pese a que el feminismo saldrá de forma conjunta a la calle, en varias localidades --Vigo, Santiago, Redondela, Ourense, Lugo y A Coruña-- la Plataforma de Feminismo Radical de Galicia insta a buscar las banderas verdes -- símbolo del bloque abolicionista-- y ha anunciado que leerá su propio manifiesto al terminar el recorrido.



Otras movilizaciones

Además, más colectivos han convocado manifestaciones en otros puntos de Galicia, como Ponteceso (A Coruña), donde 'Feminismo en pé' ha apuntado que el recorrido partirá del IES Eduardo Pondal a las 20,00 horas. Así, en Ames (A Coruña) habrá una concentración a las 18,00 en la Praza do Concello.



El Ayuntamiento de Guitiriz (Lugo) conmemorará el 8M con una movilización con salida a las 19,00 horas en el Campo da Feira de Guitiriz, mientras que en Cangas (Pontevedra) la manifestación partirá a las 20,00 horas de la propia Praza do Condello y en A Laracha (A Coruña) a las 19,00 en la Praza 8M.



Además, MMM ha convocado también manifestación a las 20,00 horas en ayuntamientos como O Porriño, en Pontevedra, (delante del Ayuntamiento) y una concentración a la misma hora en el municipio coruñés de Cee (Praza 8 de marzo).



Otros puntos de la Comunidad como Vilanova de Arousa (Pontevedra) también acogerán concentraciones, en este caso a las 19,00 horas en la Praza do Parque.



Sindicatos

Así, la Secretaría das Mulleres de la CIG ha convocado concentraciones en 12 ciudades y pueblos, en una jornada en la que denunciará la "precariedad laboral que sufren las mujeres en un contexto de crisis económica y de alza de precio que "es ya insostenible".



A las 11,00 horas está convocada la concentración en A Mariña (Ayuntamiento de Burela) y a las 11,30 horas en A Coruña (Subdelegación do Goberno) y Vigo (Cruce da Dobrada).



El resto serán a las 12,00 horas en Lugo (Edificio de la Xunta), Santiago (Plaza Roja), Ferrol (Avenida de Esteiro), As Pontes (Praza do Hospital), Pontevedra (Edificio sindical), Vilagarcía (Auditorio), Cangas (Estación de autobuses), A Guardia (Prazas As de Copas) y Ourense (Edifio de la Xunta).



Por su parte, CC.OO y UGT no tienen previsto convocar huelga, aunque ambos sindicatos han apuntado a Europa Press que apoyarán las manifestaciones o concentraciones que se lleven a cabo en cada localidad.



Estudiantes

Por otro lado, varias organizaciones estudiantiles han convocado huelgas y parones en sus jornadas en toda Galicia en el Día de la Mujer.



De este modo, el Sindicato de Estudiantes -- organización a nivel estatal --, junto a 'Libres y combativas', ha organizado una huelga en diversos puntos de España. En un manifiesto, han hecho hincapié en que "el capitalismo es violencia sistémica contra las mujeres, contra las trabajadoras y la juventud", pero que "no van a permitir que este sistema las aplaste".



Así, en Galicia están llamadas a movilizarse las estudiantes a las 12,00 horas del día 8 en el Obelisco de A Coruña, la Farola Urzáiz de Vigo y el edificio de la Xunta en Ferrol.



'Erguer. Estudantes da Galiza' ha convocado un parón de dos horas, entre las 11,00 y las 13,00, con el objetivo de "posibilitar que las estudiantes se movilicen por una enseñanza feminista y no patriarcal".

La organización ha trasladado en un comunicado que "es fundamental que las estudiantes salgan a la calle para defender una enseñanza que no siga perpetuando sistemáticamente las violencias machistas".



Otras actividades

La jornada reivindicativa se complementará con actividades organizadas de forma paralela, por colectivos sociales, entidades o instituciones en torno a esta cuestión, con propuestas como talleres o conferencias, y que, en algunos casos, se alargarán durante todo marzo.



A las concentraciones y manifestaciones se suman otros actos como el de las fundaciones Fundamar y Funopromar con la UNED de Pontevedra que rendirán homenaje a las mujeres del mar el próximo día 7 de marzo a las 18,30 horas en la sede de Monte Porreiro en Pontevedra.



Así, en Santiago la programación de 'Artellando Feminismo', tal y como ha señalado el Ayuntamiento, dará comienzo el día 6 con la gala 'Mulleres de Compostela' y terminará el 26 abril.



También hay programación cultural relacionada con el 8M en el Ayuntamiento de Lugo que acoge, entre el 2 y el 12 de marzo, una semana de cine para reivindicar el trabajo creativo de las mujeres en el audiovisual gallego-portugués.



La Diputación de Pontevedra contará con multitud de actividades hasta finales de mes, entre ellas, el encuentro 'As mulleres que opinan son perigosas', el próximo fin de semana, o el ciclo de podcast 'Ciencia en femenino', el día 22.



Además, el 8M varias instituciones que han hechos declaraciones institucionales por esta fecha como la Diputación de Lugo, el Ayuntamiento de A Coruña o el de Ferrol.