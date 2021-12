El Cuarto Premio 42833 de la Lotería de Navidad deja 200.000 euros en Malpica

La suerte sonrió ayer a Malpica con un Cuarto Premio de la Lotería de Navidad. A la 11 de la mañana salía el 42833, el primer Cuarto Premio de 200.000 euros la serie y pocos minutos después, cuando se confirmaba que Malpica era uno de los municipios agraciados, Carolina Hombre y su familia saltaban del sofá al entender que ese número se había vendido en su administración, la Pedra Douro. “Yo estaba en el sofá siguiendo el sorteo por la tele y de repente salió Malpica y empecé a saltar. No me lo creí y aún no me lo creo”, explicaba Carolina a las puertas de su establecimiento, donde varios vecinos se enteraban de ese cuarto premio y le daban la enhorabuena. “Es una sensación que no puedo explicar”, afirmaba emocionada.



Carolina Hombre estaba en casa porque al igual que todas las administraciones de lotería del país, se unió al cierre convocado la mañana de ayer para demandar unas comisiones justas. Pero tras enterarse del premio, el primero de la lotería de Navidad que reparte, se puso su “mejor chándal”, su chaleco azul reivindicativo y bajó a su nuevo local, que justamente estrenó el día anterior en la calle Patria Galega, para celebrarlo junto a su familia y amigos. “Así me gusta, empezaste con bien pie”, le comentaba una de las vecinas que se detuvo a darle la enhorabuena, mientras una risueña Carolina respondía: “Si lo sé, cambiamos antes”.



Entre llamada y llamada, saludos y enhorabuena, explicaba que había vendido por ventanilla una serie entera del 42833 (10 décimos), es decir, 200.000 euros, pero desconocía si algún décimo se había quedado en el municipio. Algunas personas reunidas en los alrededores comentaban -aseguraban, casi- que sí, que al menos unos de los décimos lo tenía una conocida vecina de la zona. “Es muy difícil saberlo”, matizaba la lotera.



El resto de los agraciados por la administración Pedra Douro podrían estar en cualquier parte de Galicia y de España, porque, según comentaba Carolina, este año las ventas subieron en la administración un 10% con respecto a 2020, especialmente en verano (y más concretamente en agosto) gracias a los muchos turistas que esta temporada veranearon en el municipio malpicán.



Es el primer “premio grande” que reparte esta lotera en sus ocho años en la administración y más en la lotería de Navidad. En 2019 también repartió suerte, un premio de 82.291 euros de la Primitiva. Además de los décimos, calculan que al menos tienen medio millar de pedreas, una de ellas de la asociación Caldeirón.



Para celebrar como se corresponde este premio, repartieron cava entre los vecinos que se acercaron hasta la calle Patria Galega, que tenían el sabor agridulce de haber comprado su décimo en la administración y no haber escogido ese número ganador de los 20.000 euros el décimo. “Peor fui yo, que lo tuve en la mano”, comentaba la lotera, entre risas. Ahora la vista está puesta en la lotería del Niño, ya que este premio seguro subirán las ventas en la administración.