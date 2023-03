El comisionado para el Corredor Atlántico compromete ayudas a las empresas

El comisionado del Gobierno para el Corredor Atlántico, José Antonio Sebastián, ha comprometido ayudas a las empresas para que "transporten la mayor cantidad de productos por vía ferroviaria" y, para eso, se ha comprometido a escucharlos de cara a definir un plan director del citado corredor que estará en octubre, una vez modificados los reglamentos comunitarios.

Así lo ha expuesto en su primera visita a Galicia y en una comparecencia junto al delegado del Gobierno en Galicia, José Miñones, en la que ha incidido en que por parte del Ejecutivo se ha "equiparado" al Corredor Mediterráneo en "términos preuspuestarios" el del Atlántico. "Lo importante es mantener la velocidad de crucero", ha añadido sobre los pasos que se están dando.

En cuanto al presupuesto, ha recordado, como se expuso ya en la jornada del lunes en el acto de presentación celebrado en Asturias, que para esta infraestructura se disponen más de 1.600 millones de euros en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) en este año y casi 2.500 millones para el Corredor también en fondos europeos, del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Con todo, el Gobierno tiene una previsión de inversión para los próximos años de 16.000 millones de euros, de los que 4.000 millones son para renovación de infraestructuras y 12.000 millones en infraestructuras nuevas. El comisionado para el Corredor Atlántico ha resaltado, especialmente, esta partida, además de remarcar que el citado corredor "no es solo para pasajeros, mercancías, puertos o carreteras".

Reuniones

"Es todo", ha añadido en referencia al hecho de que sea uno de los nueve corredores que componen la red transeuropea de transportes (TEN-T) que tiene como función conectar los 27 países de la Unión Europea, a partir de unir los principales nodos urbanos, puertos, aeropuertos y nodos intermodales.

Además de avanzar contactos con representantes empresariales, ha insistido en que habrá ayudas a las empresas "para que transporten la mayor cantidad de productos por vía ferroviaria". "Para eso vamos a escucharles", ha señalado sobre los contactos previstos y las aportaciones que el sector pueda hacer.

A su vez, el delegado del Gobierno en Galicia ha aludido al "compromiso" del Ejecutivo "con ambos corredores" y ha apelado al "diálogo continuo" y la "interlocución necesaria" tanto con la Xunta como con el sector empresarial. "No hay que contraponer un corredor con otro, sino sumar", ha insistido.

Reproches

Por su parte, la Xunta de Galicia ha reprochado al comisionado haber realizado su primera visita a Galicia este martes "de espaldas" al Gobierno autonómico.

La conselleira de Infraestructuras y Movilidad, Ethel Vázquez, ha criticado la actuación de Sebastián, quien ofreció una comparecencia con el delegado del Gobierno en Galicia, José Miñones, y mantuvo reuniones con empresas gallegas para avanzar en proyectos sobre el Corredor.

"Mal empezamos si la primera visita institucional a Galicia del Comisionado se hace sin comunicación y de espaldas a la Xunta de Galicia, lo consideramos intolerable", indicó Vázquez a los medios de comunicación en la misma línea que se había manifestado el presidente del Gobierno autonómico, Alfonso Rueda, en sus redes sociales.

Vázquez ha considerado la reunión del lunes con el Comisionado "un primer paso, de muchos más" que deben darse para "recuperar todo el tiempo perdido".

"La valoración de la reunión de ayer es agridulce. Llevamos cinco años de retraso en el nombramiento del comisionado del Corredor Atlántico respecto al nombramiento del comisionado del Corredor Mediterráneo", ha lamentado.

La conselleira ha pedido una reunión específica del Corredor noroeste y ha asegurado, además, que el documento que les presentaron en la reunión con el Comisionado hay "errores clamorosos y ausencias muy preocupantes".

En este sentido, ha afirmado que "no parece razonable ni asumible que se compute como inversión la línea de alta velocidad de pasajeros Madrid-Ourense en el Corredor cuando no está en el corredor de mercancías y no parece razonable ni aceptable ninguna referencia ni a Ferrol ni al Puerto de Vigo".