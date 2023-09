El bono deportivo de la Xunta podrá empezar a cobrarse a partir de enero

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha avanzado que el bono deportivo de 120 euros anunciado por el Gobierno gallego para ayudar a las familias con menores de entre 6 y 16 años federados en alguna disciplina deportiva podrá empezar a cobrarse a partir del mes de enero.



En una entrevista en RNE este domingo, el titular del Ejecutivo autonómico ha defendido esta medida, al igual que el bono turístico, después las críticas de la oposición, que censura que estos bonos no tengan límite de renta y sí se exija para los libros de texto.



Para Rueda, lo importante es que "a la gente le lleguen la ayudas". Así, ha señalado que este tipo de bonos, "por motivos de gestión de universalidad y de estimular el consumo, tienen este sistema".



"No son contradictorios, son complementarios", ha añadido, antes de reprochar que "la universalidad (en los libros de texto) del bipartito no era tal" y su sistema "no funcionó", ya que, según ha apuntado, "lo criticaban los libreros o las asociaciones de padres y madres".



Así, Rueda ha dicho estar "muy satisfecho" desde que se anunció este bono deportivo y ha asegurado que la ciudadanía le traslada que es "una medida fantástica" que "a partir del mes de enero, cuando entre en vigor el presupuesto, ya se podrá pedir y cobrar".



Elecciones autonómicas

Por otra parte, cuestionado sobre un posible adelanto electoral, el presidente de la Xunta ha reconocido que el mes de junio, con las elecciones europeas, sería "la fecha límite", porque, ha argumentado, "no es bueno hacerlas en pleno verano".



Así, ha afirmado que espera ser el candidato de los populares gallegos y revalidar el Gobierno, teniendo en cuenta que "solo" le serviría "la mayoría absoluta".



Ha ironizado también con la oposición que, según ha destacado, le pedían "continuamente" que adelantase, pero ha asegurado que "si hubiese adelantado" le dirían "que no tendría que hacerlo y que lo hacía por conveniencia personal".



"Si lo hubiese hecho (el adelanto electoral) para que se celebrasen con la generales, tendría revalidada la mayoría absoluta, pero creo que no era el momento. Nos quedan muchas cosas por hacer y lo sigo pensando", ha defendido.



Isla de estabilidad

En esta línea, y en un contexto estatal con un gobierno en funciones, Rueda ha valorado "la isla de estabilidad" en la que "se ha convertido Galicia". "Aquí estamos elaborando los próximos presupuestos, estamos ejecutando los actuales y hay normalidad en el día a día del Gobierno", ha reivindicado.



"Todo lo contrario", ha añadido, de lo que sucede en el Ejecutivo central que "desde la campaña de las municipales no hay nadie al aparato".



Ante esta situación, el presidente del Gobierno autonómico ha lamentado que el Ejecutivo central no haya comunicado "ni el techo de gasto, ni las transferencias, ni la liquidación de los impuestos recaudados el año pasado" para poder exponer unos presupuestos con "muchas más certezas".



Este hecho, Rueda lo achaca a dos cosas: "que no hay nadie al mando en ningún Ministerio" y la "reclamación de 400.000 millones de euros que dice Puigdemont que le tiene que dar para apoyar la investidura". "Eso saldría de lo que nos corresponde al conjunto de las comunidades autónomas. Ahora empiezo a entender esa resistencia a darnos datos concretos", ha censurado.



Investidura de Feijóo

Asimismo, ante la posibilidad de que Alberto Núñez Feijóo no logre ser investido presidente y los populares permanezcan en la oposición, Rueda ha asegurado que las personas que dejaron cargos institucionales en Galicia —como los conselleiros Francisco Conde y Rosa Quintana o el portavoz parlamentario del PPdeG, Pedro Puy— "harán una labor fundamental".



Con todo, el titular del Gobierno gallego ha augurado que el martes "o más tarde, pero no muy tarde", Alberto Núñez Feijóo será presidente del Gobierno.



Tasa turística

Además, en el marco de esta entrevista en RNE, Alfonso Rueda ha avanzado que hay puntos de la propuesta de tasa turística enviada por el Ayuntamiento de Santiago que le "chocan".



Así, en un encuentro con la alcaldesa de la capital gallega, Goretti Sanmartín, que espera mantener a principios de octubre, hablarán sobre este tema, aunque ha señalado que hay cosas que quiere "aclarar" con la regidora.



Eucalipto

Otro de los asuntos tratados en esta entrevista ha sido el informe del Consello da Cultura Galega, presentado esta semana, que alertaba de que el eucalipto provoca "pérdida de biodiversidad" en el monte gallego.



Ante este documento, Rueda ha insistido en que los responsables de la cadena de la industria de la madera son "los primeros convencidos de que hay que limitarse" y ha recordado que en Galicia existe "una moratoria" para esta especie, "cosa que parece que el informe pasa por encima", ha apuntado.



"Somos los primeros conocedores y convencidos de que todo eso estaba cogiendo una dimensión que la propia Xunta limitó", ha reiterado.



En este sentido, Rueda ha apelado al "sentidiño" porque "muchas familias dependen de una buena política forestal en Galicia" que, en su opinión, "no pasa por paralizarlo todo y por decir que todo se está haciendo mal, porque no es cierto".