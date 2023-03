Surita Studio, la firma de moda de A Coruña en la que priman la ética y la responsabilidad

Surita Studio nació en mayo de 2022 en A Coruña. Detrás de la firma se encuentra Rus Tapia, una joven de 26 años que al finalizar sus estudios de Diseño de moda en el Instituto Europeo di Design de Madrid, y después de trabajar para varias empresas, decidió fundar su propia marca: “sabía que no iba a ser fácil y también que había líneas rojas que no estaba dispuesta a traspasar. La firma la lancé en mayo de 2022 pero llevaba desde junio del 2021 dándole forma al proyecto: tenía que buscar los proveedores y también los talleres. Estuve dando saltos de un taller a otro hasta encontrar el que trabajase con la calidad que yo quería”, afirma la diseñadora.

Surita Studio tiene el foco en la responsabilidad. Para confeccionar sus prendas Rus elige materiales naturales, orgánicos y certificados en lugar de utilizar poliéster. En sus colecciones, destacan las prendas románticas y atemporales: “creo que lo que diferencia a mi firma es el estilo. Si te gusta la ropa romántica, con volantes, con encajes o con un bordado y además cumple la parte de responsabilidad, seguro que algo de Surita te encaja. Es una firma femenina y delicada, pero si que es verdad que después me encanta mezclar las prendas con un pantalón más ancho o masculino”, añade Rus.

Prendas de Surita Studio . I CEDIDA

La confección de las prendas se realiza en talleres de A Coruña. La intención de Rus siempre fue crear prendas que pudiesen resistir al paso del tiempo: “es necesario que todos los acabados interiores, las costuras y el patronaje estén hecho con mucho mimo. Voy haciendo colecciones muy pequeñitas porque todavía estoy empezando, estoy navegando para descubrir lo que gusta más. Estoy haciendo mi histórico, para conocer así, cómo son mis clientas y qué tallas funcionan. La gente normalmente lo que quiere es novedad, y es algo que yo no puedo asumir, ni tampoco quiero hacer. No concuerda con el estilo de la firma, no quiero producir de más”, destaca la joven.

Surita Studio quiere formar parte de un cambio, el que devuelva la magia de vestirse partiendo de un armario que perdure en el tiempo. Las colecciones se fabrican en ediciones limitadas, pensadas para personas que invierten más y compran menos: “Sutira prima la calidad y no la cantidad”.