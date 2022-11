Noviembre, el mes de la valentía

Queridos lectores,

Mi nombre es Lucía Canabal, creadora del programa lidera con actitud, un espacio de amor, paz y abundancia. Gracias por estar aquí conmigo y acompañarme.

En octubre hemos entrenado la actitud de no forzar y hemos logrado aceptar las situaciones tal cual llegan, y desde ese punto vemos las posibilidades que se nos presentan de mejora. La actitud de no forzar nos ha ayudado a no juzgar y a sentir la vida desde un espacio de calma que te permite saber lo que es prioritario y lo que no. Ahora que ya sabemos lo que queremos, os propongo entrenar la actitud de este mes de noviembre.

La actitud de valentía

Noviembre es un bonito mes para actuar en lo sabemos que es importante y para ello invocamos a la actitud de valentía. Si miramos hacia atrás y reflexionamos sobre los temas que nos hemos propuesto durante este año 2022 observaremos que algunos están inacabados o sin activar. Ahora es el momento de poner la balanza y ponernos manos a la obra. La pregunta que os hago es la siguiente: ¿Tenéis el deseo real de activar las intenciones necesarias para poner en valor eso que anhelabais hace unos meses, o no? Si la respuesta es positiva, si aquello que intencionáis os concede abriros a espacios de satisfacción personal y abundancia… ¡Adelante!

Somos afortunados porque todos tenemos el poder creador de visualizar lo que queremos y ponerlo en acción, somos creadores de nuestras experiencias que dependen de la mirada con la que las observemos, sentimos y las vivamos. En esta actitud te recuerdo que el único creador eres tú mismo.

Somos unos privilegiados al tener la opción de elegir esta actitud como aliada de vida, de construir y convivir con ella, la vida cambia cuando te sientes capaz de comenzar a activar aquello que deseas y sabes que va a mejorar tu vida.

Si me conecto con la valentía me llegan multitud de palabras: energía, conexión, espontaneidad, acción, inspiración, descubrimiento, diversión, juego, alegría, experiencia, expresión, libertad y soltar lo que no funciona para transportarme a un espacio más puro y armonioso. Nuestra misión para conectar con esta actitud es activar nuestro pensamiento hacia algo más sagrado y evolutivo como la alegría, el amor y la paz interior.

La valentía es vida, la valentía son posibilidades, la valentía es una energía del amor en pura ebullición. Es soltar para ser, es ser para expresar, es expandirse hacia algo nuevo sin apego al resultado. Una aliada de la valentía es la libertad, que se atreve a soltar para permitirse ser, la valentía es impulsora para dejar atrás lo que ya no tiene sentido en nuestro camino de vida. La libertad es un don que todas tenemos pero pocos se permiten, es sentirte responsable de querer ser tú misma. La libertad no es sinónimo de hacer lo que quieres sino de elegir lo que quieres. La libertad es una elección que requiere responsabilidad y determinación.

La valentía es un autoregalo que nos brindamos, nos sentimos merecedores, nos aceptamos, nos reconocemos y sabemos que nuestro próximo paso es abrirnos a nuevas posibilidades y a potenciar todo lo bueno que habita en nosotros.

La valentía exige acción: si tienes una idea, hazla, prototípala, y pasa de la abstracción a la concreción. Evita sufrir si cometes errores porque de ellos se aprende y te ayudan a mejorar, además toda intención está libre de juicios siempre que su objetivo sea conectar con tu mejor versión. ¡Así que adelante!

Ahora te preguntarás cómo lograr la actitud de valentía; te diré que ella se conquista a través de una toma de conciencia, agradeciendo que la vida es un regalo y que es nuestra responsabilidad elegir nuestro camino. Con esta reflexión te invito a que abras tus alas y sientas la libertad para expresarte como eres. Inhala esta actitud de libertad y comprueba que ya te pertenece y nadie, sólo tú, puedes elegirla una y otra vez para seguir avanzando en tu viaje de vida.

Mi modo de activar la valentía es poner una balanza de si merece la pena activarla o no. Cuando la respuesta es sí, siento que mi corazón está en sintonía con la acción que quiero llevar a cabo. Mi invitación es que no te limites con juicios ni te bases en experiencias antiguas. Por el contrario, apóyate en afirmaciones positivas que te ayuden a llevar las acciones que quieres llevar a cabo.

La valentía siempre está a tu favor si emana de la buena relación entre tu mente y tu corazón, si eres honesto con los logros que quieres alcanzar, te guiará a dar un paso hacia delante. Eres valiente cuando estás conectado con tu verdad y creas tu propio camino, independiente de lo que otros opinen de ti. Eres valiente, aunque nadie te está mirando porque confías en tu poder personal y en tu corazón.

La valentía te abre puertas, te abre espacios y es facilitadora, te da fuerza para dirigir tu energía hacia donde quieres ir.



Como reflexión de todo lo anterior manifiesto que la actitud de valentía es un paso seguro hacia delante en tu aprendizaje, cuando actúas con coherencia con lo que piensas, sientes y haces, la balanza dice sí y esta actitud te llena de fuerza para dar el siguiente paso, te ayuda a conectar con nuevos caminos, a explorar nuevas situaciones y a descubrir nuevas oportunidades y abrirte a una nueva experiencia que si no la hubieses realizado no lo hubieses sabido. La valentía potencia tu autoestima porque en el momento en la que la activas algo te dice que merece la pena creer en ti.

La valentía ama la coherencia.

Aceptar es un acto de valentía.

La valentía es libertad.

Reconocerte es un acto de valentía.

Amarte es un acto de valentía

Diferenciarte en un acto de valentía

Si te llego a ti es porque tu puedes.

Siente la valentía como tu aliada de vida

Se valiente para ser tu misma.

La verdad es tu mayor valentía.

Te comparto más abajo el podcast correspondiente a esta actitud. Te invito a que reflexiones tras su escucha: ¿En qué área de tu vida te gustaría implemetar más esta actitud?



Gracias por acompañarme para lograr una vida más plena y auténtica.



Un fuerte abrazo y recuerda que "La actitud, maestra de vida"



