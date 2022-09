Mi nombre es Lucía Canabal, me hace muy feliz que me acompañéis en mi proyecto de lidera con actitud; un viaje interior de amor, conexión y abundancia. Si aún no tenéis en vuestras manos el calendario del 2022 de las actitudes, os animo a que os descarguéis el pdf gratuito en www.lideraconactitud.com.

Damos la bienvenida al mes de Septiembre, una renacer para mi, cumplo años el 11 de Septiembre, esta vez ya son 49 años de experiencia de vida y ahora SÍ puedo decir “Cómo pasa el tiempo de rápido”… Lidera con actitud nace con el propósito de hacernos conscientes de la importancia de la actitud en nuestras vidas, nuestra forma de relacionarnos con nosotros mismos y con los demás es vital para una vida mas plena y abundante.

Lucia Canabal. I CEDIDA

Gracias por dedicarme un momento, mi intención cada mes es compartir con vosotros una nueva actitud de vida. ¿Qué vamos a lograr con ello? Ser más conscientes de la actitud que entrenemos. Septiembre es un mes de cambios y uno de mis hábitos favoritos es escribir mis retos tanto personales, como profesionales, mi aliada elegida para ello, es la actitud de la coherencia.

Si observáis cuando algo tiene coherencia, todas las partes encajan bien. Una discusión con coherencia es lógica y completa con muchos datos de apoyo que sustentan lo que sientes, lo que piensas y haces.

Coherencia viene de una palabra latina que significa “permanecer juntos”, lo vemos en los científicos que siempre están buscando la coherencia en los datos para mantener sus hipótesis; y en los líderes que impulsan las coherencias en sus equipos, para que no se deshagan.



Os invito a que descubráis las actitudes de vida, una visión más amplia de con multitud de posibilidades, una manera diferente de relacionarte donde la vida se vuelve un juego y tú eres el único protagonista. Para mí la coherencia es símbolo de libertad, vivir desde un prisma donde el sentir, pensar y hacer están alineados.

No es una actitud fácil de aplicar porque la vida se encarga muchas veces de desordenar lo que creíamos que estaba ordenado, por eso apelar a la actitud de la coherencia nos ayuda a reajustar lo necesario para una toma de decisiones más alineada a nuestro Ser. La actitud de la coherencia es la disposición a ser fiel a nosotros mismos, a pesar del miedo que nos puede ocasionar la situación.

La coherencia surge de la unión de los valores propios y la forma de ser. Es compleja porque son muchas las variables y su posición prioritaria varia con el tiempo e incluso en determinados momentos con el estado anímico. Septiembre es un buen momento para reflexionar y analizar nuestras actuaciones y su motivación real, pasando por los sentimientos que nos generan, como otras actitudes requiere de observación, amor y compasión hacia uno mismo.



La coherencia es un bonito barómetro para tomar decisiones, cuando en nuestra vida algo no encaja con nuestra escala de valores y sintamos que la actuación grupal o nuestra actitud no están alineadas con nuestra coherencia, hay que ponerse en modo avión y salir cuanto antes de esa situación porque puede afectar a nuestra salud física y mental. Una incoherencia emocional expresa molestias, por eso es importante llorar, reir y decir lo que sientes, expresarte y ser coherente con tu corazón.

Personalmente esta actitud la entreno continuamente para sentirme bien y recolocarme en mi lugar porque soy consciente que si actúo en contra de lo que siento y pienso el resultado va a ser peor y la “ no coherencia” me lleva a la infelicidad. Hablar de coherencia es soltar las creencias y patrones aprendidos para dar relevancia a lo que fluye con tu persona, con lo que tú eres y sientes.

¿En qué área de tu vida te gustaría implementar más esta actitud? Te invito a que comiences un viaje conmigo hacia una vida más consciente con mis mejores herramientas “las actitudes de vida”. Os dejo aquí varias frases de lo que me inspira la coherencia. ¿Con qué frase resuenas más?:

“La coherencia es libertad”

“La coherencia es plenitud”

“La coherencia es respetarte”

“La coherencia da sentido a tu vida”

“La coherencia es expresar tu voz interna”

“ La coherencia es ser fiel a ti mismo”

“ La coherencia es tu termómetro de vida”